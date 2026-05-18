Hindistan bunu hep yapıyor! Tarihi camii tapınağa dönüştürüldü

Hindistan’da bir tarihi camii daha mahkeme kararıyla tapınağa dönüştürüldü. Al Jazeera'nin haberine göre, eyaletin Dhar kentinde yer alan ve arkeolojik öneme sahip Bhojshala kompleksindeki yapıya ilişkin açılan davada mahkeme, Müslüman toplumunun iddialarını reddetti. Alınan kararla birlikte, tarihi caminin "Vagdevi Tapınağı" olduğu ilan edilerek Hinduların alanda ibadet etmesine izin verildi.

Kararın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında komplekse giren Hindu gruplar, dini ritüeller gerçekleştirerek alana geçici bir tanrıça heykeli yerleştirdi.

Müslüman tarafının avukatları ise kararın ülkedeki mevcut ibadet yerleri yasalarını ihlal ettiğini belirterek hukuki mücadeleyi Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını duyurdu. Bölgede 2003 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca salı günleri Hinduların, cuma günleri ise Müslümanların alanda ibadet etmesine izin veriliyordu.