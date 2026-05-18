Hindistan bunu hep yapıyor! Tarihi camii tapınağa dönüştürüldü

Hindistan'da Madhya Pradeş Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 700 yıllık tarihi Kamal Maula Camisi'nin bir Hindu tanrıçasına ait tapınak olduğuna hükmetti. Verilen karar tepkileri de beraberinde getirdi.

Hindistan’da bir tarihi camii daha mahkeme kararıyla tapınağa dönüştürüldü. Al Jazeera'nin haberine göre, eyaletin Dhar kentinde yer alan ve arkeolojik öneme sahip Bhojshala kompleksindeki yapıya ilişkin açılan davada mahkeme, Müslüman toplumunun iddialarını reddetti. Alınan kararla birlikte, tarihi caminin "Vagdevi Tapınağı" olduğu ilan edilerek Hinduların alanda ibadet etmesine izin verildi.

Kararın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında komplekse giren Hindu gruplar, dini ritüeller gerçekleştirerek alana geçici bir tanrıça heykeli yerleştirdi.

Müslüman tarafının avukatları ise kararın ülkedeki mevcut ibadet yerleri yasalarını ihlal ettiğini belirterek hukuki mücadeleyi Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını duyurdu. Bölgede 2003 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca salı günleri Hinduların, cuma günleri ise Müslümanların alanda ibadet etmesine izin veriliyordu.

Hindistan Keşmir'deki en büyük medreselerden birini kapattı!

Ccc

Biz neden kâfirlerin sözde ibadet hanelerini kapatmıyoruz. Ankara ulusta her saat kilise cablni sesi duymak zorunda değilim.laikler nerdesiniz kilise canı çalmak laikliğe aykırı değil mi yoksa sadece laiklik İslam düşmanlığı mı?

Ibrahim

Eeeeeee ehli dünya ahir zaman Müslümanları böyle zillet, acizlik içinde olursa daha çok tacizler olur. Kafir ancak güçten anlar. Ama o güç nerede???!!!
