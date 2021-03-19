Yaşlı Destek Programı 66 binden fazla vatandaşın derdine derman oldu

Yaşlı vatandaşların öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmeleri hedefiyle çalışmalar yürüten Bakanlık, yaşlıların evde ve kuruluşlarda bakımlarına yönelik destek programlarını da uyguluyor.

Kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara istihdam fırsatı yaratılması amacıyla Mayıs 2019'da pilot uygulama olarak hayata geçirilen projeyle büyük bölümü kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi 2 bin kişi, sosyal güvenlik primleri karşılanarak asgari ücret ile istihdam edildi.

Bu kişiler, tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların ev temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakımı ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ekonomik gelir elde etme imkanına kavuştu. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılan projeyle 21 binden fazla yaşlı vatandaşa devletin "Vefa" eli uzatıldı.

Vefa Projesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde ise evinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar için yaygınlaştırıldı.

Kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına emniyet, jandarma görevlileri, imamlar, öğretmenler, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ve gönüllü gençler gibi toplumun farklı kesimlerinden kişiler dahil edildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, salgınla mücadelede geride bırakılan bir yılda 20 milyonu aşkın kişiye ulaşılarak, ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES'i de sürdürüyor.

YADES kapsamında yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik projelerine destek veren Bakanlık, son 4 yılda 16 ilde, 40 farklı projeye toplam 32 milyon 846 bin 32 lira kaynak aktarımında bulundu. Program ile 66 bin 726 yaşlıya destek sağlandı.

65 yaşını doldurmuş kimsesiz, bakıma muhtaç kişiler ile engelli durumdaki on binlerce vatandaşın yararlandığı aylık maaş ödemelerinde bu yıl artışa giden Bakanlık, 2021'in ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engellinin aylığını 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını da 914 liraya yükseltti.

Öte yandan Bakanlık, Kovid-19'a karşı resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında bir yılı aşkın süredir maske, mesafe, hijyen, düzenli Kovid-19 testleri ve ziyaret kısıtı gibi sıkı önlemleri uyguluyor.

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılama süreci de tamamlandı. Bakanlığa bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda 87 bini aşkın kişiye aşı uygulaması yapıldı.

Bakanlığın TÜİK verileri ışığında yaptığı projeksiyon çalışmalarına göre, gelişmiş ülkelerle paralel olarak Türkiye'de de doğum oranlarının düşmesi, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması gibi etkenler sebebiyle yaşlı nüfusu giderek artıyor.

65 yaş üstü nüfusun, tüm nüfusa oranı 2019 sonu itibarıyla yüzde 9,2 iken bu oranın 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050 yılında ise yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.