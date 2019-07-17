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Yaşlandırma uygulaması Faceapp ile ne planlanıyor? Faceapp tehlikeli mi?

En çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan İnstagram’da şu sıralar popüler olan bir akım mevcut. Faceapp yaşlandırma programı olarak bildiğimiz uygulama kişilerin kendi fotoğraflarının 30-40 yıl sonraki halini gösteriyor. Sadece bununla da kalmayıp aynı zamanda farklı cinsiyetteki halini de gösteren uygulamayı herkes merak etmeye başladı.FaceApp sanal dünyada yaşlanma akımını başlattı. Peki Faceapp uygulaması ile ne planlanıyor? Faceapp yüklemek tehlikeli midir? İşte ayrıntılar...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
Yaşlandırma uygulaması Faceapp ile ne planlanıyor? Faceapp tehlikeli mi?

En çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan İnstagram’da şu sıralar popüler olan bir akım mevcut. Faceapp yaşlandırma programı olarak bildiğimiz uygulama kişilerin kendi fotoğraflarının 30-40 yıl sonraki halini gösteriyor. Sadece bununla da kalmayıp aynı zamanda farklı cinsiyetteki halini de gösteren uygulamayı herkes merak etmeye başladı. FaceApp sanal dünyada yaşlanma akımını başlattı. Peki Faceapp uygulaması ile ne planlanıyor? Faceapp yüklemek tehlikeli midir? İşte ayrıntılar...

Yaşlandırma uygulaması ile ne planlanıyor?

Son günlerde özellikle ünlülerin kullanımıyla yaygınlaşan 'FaceApp' ile çok sayıda kullanıcı tarafından merak eidliyor. Uygulamayı merak edip indiren kullanıcılar indirme aşamasında bazı izinler vermiş oluyor. Peki erişim izni verilen bu veriler ile ne planlanıyor?

Çektiğiniz ya da halihazırda telefonunuzda bulunan fotoğrafları uygulamaya yüklediğinizde bu görselleri tarayan FaceApp yaşlandırma tekniği ile kullanıcılarına ilginç kareler sunuyor.

Özellikle Instagram ve Twitter gibi popüler platformlarda binlerce kullanıcının paylaşımlarına sahne olan uygulama kısa sürede yeni bir akım başlattı.

Kullanıcılar sadece kendi fotoğraflarını değil aynı zamanda ünlü isimlerin fotoğraflarını da uygulama ile değiştiriyor.

Applyzer verilerine göre, kısa bir süreliğine de olsa ücretsiz olarak telefonlarda kullanılabilen FaceApp günde 700 bin indirme sayısına ulaşmış durumda.

Faceapp tehlikeli mi?

Dijitalleşen dünyanın en değerli kaynağı artık petrol değil Veri! Haliyle milyarlarca kullanıcının akıllı cihazları ile günlük hayatlarında bıraktıkları dijital izler ile ortaya çıkan veri pek çok şirketin hedefinde.

Son dönemde pek çok şirketin ciddi yatırımlar yaptığı yapay zeka teknolojisinin en çok ihtiyaç duyduğu veri ise ses ve yüz tanıma odaklı olanlar.

Daha çok verinin daha çok reklam ve haliyle daha büyük kazanç anlamına geldiği günümüzde FaceApp gibi uygulamalar işin özünde kullanıcıların veriyi kendi elleri ile veri madencilerine vermesi anlamına geliyor.

Rusya merkezli FaceApp yeni bir uygulama değil ancak son günlerde bu akımın bir anda popülerleşmesi ile adını bir kez daha duyurmuş durumda.

Hem iOS hem de Android cihazlarda çalışan uygulama ilk olarak kullanıma girdiği ocak 2017'de gizlilik ve kullanıcı verilerini nasıl kullandığı yönünde pek çok makaleye konu olmuştu.

Dijital dünya hakkındaki çalışmaları ile bilinen Stilgherrian’a göre, FaceApp’in bir gizlilik politikası var. Ancak şirketin sunduğu bilgiler kullanıcı verilerinin ne şekilde kullanıldığı konusunda net bir açıklama sunamıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:10
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