Yasemin Sakallıoğlu acı haberi duyurdu

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan Yasemin Sakallıoğlu, eşinin amcası ve yengesinin depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Son paylaşımında "Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum. Sizi Allah için çok seviyorum. Ve yaşayın istiyorum. Yaşayın" ifadelerini kullanan Yasemin Sakallıoğlu, acı haberi takipçileriyle paylaştı.

Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini, "Biz eşimin amcasını ve yengesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur..." sözleriyle duyurdu.

Burak Yırtar ise üzüntüsünü, "Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar. Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan AFAD, TSK, UMKE, Polis arama-kurtarma, Kuwait Fire Force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle dile getirdi.

"Kahroluyorum"

Sakallıoğlu, son paylaşımında "İnsan elini sabunla yıkarken bile 'Acaba şu an hiç hijyenik bir alan bulabilmişler midir?' diye düşünüp utanır mı? Kendimi bilerek hayatımı zorlaştırırken buluyorum. Üşümeme rağmen üzerime kalın bir şey örtmüyorum. Sıcak su varken elimi sıcak suyla yıkamıyorum. Ne yediğimden bir şey anlıyorum ne içtiğimden. Gücüm herkesi kurtarmaya yetmedikçe öfkelenip, kendi hayatımı zorlaştırıyorum. Kendime devamlı 'güçlü dur' diyorum. Şimdi dur sonra kendini bırakırsın.Ve bu anlar çoğu zaman ağlama krizleriyle son buluyor. Sizi hissediyorum. Sizi düşünmediğim bir tek an yok. Karşımdakinin sorularına cevap verirken bile kafamın içinde size dua ediyorum. Kahroluyorum yemin ederim. Ve bu acıda yalnız olmadığımı biliyorum. Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum. Sizi Allah için çok seviyorum.Ve yaşayın istiyorum. Yaşayın" ifadelerini kullanmıştı.