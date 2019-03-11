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Yaşayan Kütüphane Eskişehirlilerle buluştu

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) ‘Yaşayan Kütüphane’ projesi Eskişehirliler ile buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:01
Yaşayan Kütüphane Eskişehirlilerle buluştu

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) ‘Yaşayan Kütüphane’ projesi Eskişehirliler ile buluştu.

 

İnsan haklarına ve insan onuruna saygıyı teşvik etmek, kişilere ve gruplara karşı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık oluşturmayı ve yapıcı diyaloglara olanak sağlamayı amaçlayan Yaşayan Kütüphane, TOG - Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Açık Hava Kütüphanesi’nde Eskişehirliler ile bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçik Kadınlar Günü nedeniyle farklı mesleklerden kadınların kitap olduğu ‘Yaşayan Kütüphane’ etkinliğine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı.

 

Toplumda erkek mesleği olarak kabul görmüş meslekleri yapan kadınların ‘Yaşayan Kitap’ olduğu etkinlikte, okurlar yaşayan kitaplarla sohbet etti. Okurlar, kadınlara meslekleri ile ilgili sorular yöneltirken, kadınlar da kendilerine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. ‘Yaşayan Kütüphane’ etkinliğinde fotoğraf sergisi de yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:01
  1. Eskişehir
  2. kitap
  3. odunpazarı
  4. fotoğraf

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