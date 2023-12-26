  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Austin ve Sullivan'ın evinin önünde Gazze protestosu

Ersan Şen'den Özgür Özel'e tepki: Canını zor kurtardın...

Dehşete düşüren araştırma sonucunu paylaştılar: Dünya canlı canlı kaynayabilir

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Cumhur İttifakı'ndaki partinin liderinden milyonlarca emekliye müjde! 'Duyum aldım' diyerek ilan etti

31 Aralık'a saatler kala Rusya'dan şaşırtan Türkiye duyurusu: 6.3 milyon insan gelecek

Emekli albaydan Türkiye'ye İran uyarısı! 'Orada karşımıza çıkabilirler' diyerek küstah planı açıkladı

Konut sorununu çözecek öneri! Arsa maliyeti % 15’e çekilse konutta fiyat % 40 düşer

Hayrola KOÇ! Tam da 25 Aralık’ın yıldönümünde boy göstermenin anlamı ne?

Pakistan'dan dikkat çeken TB2 SİHA hamlesi! Bu kadarı kimse tarafından beklenmiyordu
Gündem Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Gündem

Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-26 08:29:00 - 2023-12-26 08:31:07
Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Yaşar Okuyan ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
Yaşar Okuyan ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı

Gündem

Yaşar Okuyan ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşar Okuyan da Kandil ve HDP'den yana saf tuttu! 'Ülkenin gerçek milliyetçileriyiz' dediler..
Yaşar Okuyan da Kandil ve HDP'den yana saf tuttu! 'Ülkenin gerçek milliyetçileriyiz' dediler..

Siyaset

Yaşar Okuyan da Kandil ve HDP'den yana saf tuttu! 'Ülkenin gerçek milliyetçileriyiz' dediler..

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı
CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Gündem

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Eski Bakan Yaşar Okuyan entübe edildi
Eski Bakan Yaşar Okuyan entübe edildi

Yaşam

Eski Bakan Yaşar Okuyan entübe edildi

Yaşar Okuyan öldü mü? Entübe edilmişti... Ailesinden "öldü" iddialarına açıklama
Yaşar Okuyan öldü mü? Entübe edilmişti... Ailesinden "öldü" iddialarına açıklama

Gündem

Yaşar Okuyan öldü mü? Entübe edilmişti... Ailesinden "öldü" iddialarına açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorum

Ne diyelim kalpimize aklimiza birakalim

hakan

güle güle
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23