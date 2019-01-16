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Yaşar Güler ile ABD'li Dunford arasında kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında görüşme başladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
Yaşar Güler ile ABD'li Dunford arasında kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gülerin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel’deki NATO Karargahı'nda başladı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  2. NATO
  3. Brüksel
  4. Joseph Dunford

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