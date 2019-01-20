Yaşam alanını terk eden tilki, donmuş olarak bulundu
Hava sıcaklığının -18 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde beslenmek için doğal yaşam alanını terk eden tilki, yolda donmuş olarak bulundu.20 Ocak 2019 Pazar 15:40
Kahramanmaraş’ta soğuk hava nedeniyle beslenmek için doğal yaşam alanını terk eden tilki, vatandaşlar tarafından yolda donmuş olarak bulundu.
Van’ın Çaldırılan ilçesinde geçtiğimiz günlerde beslenmek için kent merkezlerine yönelen tilki, ayakta donmuş vaziyette bulunmuştu.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde -18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yüzünden vatandaşlar yolda donmuş tilki buldu.
Beslenmek için ilçe merkezine yöneldiği tahmin edilen tilkiyi bulan Mehmet Solmaz, durumu yetkililere bildirerek, dağlık alanda yaşayan yabani hayvanlar için yem bırakılmasını istedi.
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