Yasakların ardından Boeing şirketinden flaş açıklama!

Boeing'in açıklamasında, “Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait3 Boeing 737-8 MAX'in kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesiyle 157 kişi hayatını kaybetmişti.