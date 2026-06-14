Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının ilk günü, manevi açıdan değerlendirilmek istenen özel zamanlar arasında yer alıyor. Hicri yılın kapanışı ve yeni yılın başlangıcı nedeniyle birçok kişi, “Yarın oruç var mı, Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur, Aşure orucu hangi gün eda edilir?” sorularına cevap arıyor. İşte, detaylar…

Yarın oruç var mı?

15 Haziran Pazartesi, Zilhicce ayının son günü olarak idrak edilecek. Bu yıl Zilhicce ayı 29 gün sürecek ve Zilhicce’nin 29. günü hicri yılın son günü olacak. Din büyükleri, yılın son gününün oruçlu geçirilmesini tavsiye ediyor. Bu nedenle 15 Haziran Pazartesi günü oruç tutmak isteyenler, hicri yılın son gününü oruçla değerlendirebilir.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başlayacak. 15 Haziran Pazartesi’yi 16 Haziran Salı’ya bağlayan gece, akşam ezanıyla birlikte hicri yılbaşı idrak edilecek ve 1448 yılına girilecek. Muharrem ayının ilk günü olan 16 Haziran Salı gününü oruçlu geçirmek de din büyüklerince tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

Hicri yılın son ve ilk günü oruç tutulur mu?

Hicri yılın son günü olan Zilhicce’nin son günü ile yeni yılın ilk günü olan Muharrem’in birinci gününü oruçlu geçirmek tavsiye edilmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen şu ifade aktarılır:

"Kim Zilhicce'nin son gününü ve Muharrem'in ilk gününü oruçlu geçirirse, geçmiş yılı oruçla kapatmış, gelecek yılı da oruçla başlatmış olur. Allah azze ve celle, bu ameli o kimse için elli yıllık günaha kefaret kılar."

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Muharrem ayında ayrıca Aşure Günü oruç tutulması tavsiye edilir. Ancak orucun tek günle sınırlı kalmaması için Muharrem’in 9 ve 10. günlerinde ya da 10 ve 11. günlerinde tutulması tavsiye edilmiştir.

Bazı rivayetlerde Muharrem’in 9, 10 ve 11. günlerinin birlikte değerlendirilmesi de yer alır. Bu nedenle Muharrem ayı orucunda en yaygın uygulama, Aşure Günü’ne bir gün öncesini ya da bir gün sonrasını eklemektir.

Muharrem ayının ilk cuması ne zaman?

2026 yılında Muharrem ayının ilk cuması 19 Haziran tarihine denk geliyor. Bu günü ibadetle değerlendirmek isteyenler için oruç tutmak, dua etmek ve Kur’an okumak tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.