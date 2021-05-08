Cevizlisi, fındıklısı birçok çeşidi olan baklavanın bol fıstıklısının tadına doyum olmaz. Tüm maharetlerinizi göstererek muhteşem bir el açması baklava yapabilirsiniz. Peki el açması baklava nasıl yapılır?

Yarım ölçü baklava tarifi 2-3 kişilik baklava yapımı

Malzemeler

1 yumurta

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

1/2 (yarım) çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu (Çok az tepeleme)

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz (Çay kaşığının ucuyla)

3 bardağa yakın un (Kontrollü ekleyelim)

Üzerine dökmek için :

350 gr tereyağı

Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

Şerbeti :

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Çeyrek limon

İçi için ;

3-4 kase kadar ceviz ve badem (rondoda küçük olarak çekilmiş) miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Önce şerbeti hazırlayın. Bunun için tencereye şeker ve su alınır şeker eriyene kadar karıştırılır. Kaynadığında limon sıkılıp ocağın altı kısılır 25 dk kaynatılır. Altı kapatılır soğumaya bırakılır.

Hamuruna başlarken yoğurma kabına kabartma tozunu alıyoruz. Üzerine limon suyunu sıkıyoruz, köpürüyor.

Sonra un hariç diğer malzemeleri de ekliyoruz. Sıvıları elimizle karıştırıyoruz. Sonra ununu yavaş yavaş ekliyoruz elimize yapışmayacak kıvamda olması gerekiyor.

Hamuru 15 bezeye ayırıyoruz. 3'er li gruplara ayırarak 5 beze, 5 beze, 5 beze üst üste olacak şekilde nişasta yardımıyla merdane ile açıyoruz. Servis tabağı büyüklüğünde açıp 5 hamuru üst üste koyuyoruz.

Diğer kalan 2 grup bezeyi de aynı şekilde açıyoruz. Kurumaması için havlu kağıt örtüp bezle de kapatabilirsiniz. Aralarına bolca nişasta dökerek açıyoruz.

Tepsinin tabanını çok az sıvı yağ ile yağlıyoruz. Tepsiyi yağladıktan sonra 5erli açılan hamuru koyuyoruz.

Üzerine bolca ceviz serpiyoruz. Diğer 5’li grubu açıyoruz aynı şekilde cevizlerin üstüne yerleştiriyoruz.

Sonra yine ceviz serpiyoruz. Bu sefer son grup olan 5’li bunu da yerleştiriyoruz ve keskin bir bıçakla kesiyoruz şeklini veriyoruz.

Tereyağı ve sıvı yağını sosluğa alıyoruz bir kere kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. İlk sıcağının geçmesini bekliyoruz ve dilimlenen baklavanın üzerine eşit şekilde döküyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dk. üzeri kızarıncaya kadar pişiyor sonra derecesini 150'ye düşürüyoruz 45 dk. da böyle pişiyor. Baklava fırından çıkınca 3 dk. kadar bekliyoruz. Yağ sesi bittikten sonra soğuk şerbetini döküyoruz. Dinlenen baklavayı servse alabilirsiniz.