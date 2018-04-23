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Yarı final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
Yarı final heyecanı yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçları, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

İngiltere temsilcisi Liverpool, yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak.

Almanya ekibi Bayern Münih ise 25 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada, Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid'i TSİ 21.45'te konuk edecek.

Ligde rövanş karşılaşmalarının 1-2 Mayıs'ta oynanmasının ardından finalistler belli olacak.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. Liverpool
  3. Roma
  4. Bayern Münih
  5. Real Madrid

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