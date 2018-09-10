0553 313 94 23

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:59
Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini reddetmişti.

Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Dairenin kararına, Berberoğlu'nun avukatları itiraz etti. İtiraz, bir üst daireye gönderildi.

İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de Berberoğlu'nun, "davanın durması"yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazı reddetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu hakkındaki dosyanın esas incelemesini daha sonra yapacak.

Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemini, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alacak.

MAHKEME "CASUSLUK" SUÇUNDAN CEZA VERMİŞTİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk"suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak"suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya gönderdi.

Dilekçede Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:59
  1. İstanbul
  2. CHP Milletvekili
  3. enis berberoğlu
  4. Yargıtay
  5. red
  6. itiraz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları kaça kaçar ücretsiz?
    1. Pazartesi günü İstanbul'da toplu..
    2. Kolesterol hapları zararlıymış!
    3. Merasim Sokak davasında karar çıktı!
    4. Türkiye'nin dolar mesajı, dünyada ses..
    5. 497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı
    6. Okul sezonu öncesi İBB'den..
    7. Kilis'te esnaf kavgası kanlı bitti!
    8. Karaciğerde sorun varsa...
    9. Pakistan Ordusu 13 teröristin idam..
    10. FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday..
    11. Yeni sezon öncesi kırtasiyelere..
    12. Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı..
    13. Etraf mikrop kaynıyor
    14. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    15. Ankara kararını verdi: Suriyelilere..
    16. Zonguldak'ta trafik kazası can aldı!..
    17. Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!
    18. Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son..
    19. Salah'ı sakatlayan Ramos: Ölüm..
    20. İdlib'e hava saldırısı protesto edildi!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek