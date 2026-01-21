Yargıtay’dan emsal karar: Soğuk iş yeri tazminat getirdi

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli bir karar Yargıtay’dan geldi. Yargıtay emsal kararı, iş yerinde yeterli ısınma sağlanmaması durumunda çalışanın haklı fesih yapabileceğini ve kıdem tazminatı talep edebileceğini ortaya koydu. Kararı değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu yaklaşımın iş hukuku açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

ISINMA BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR

Karakaş, işverenin çalışanı soğuk ortamlarda çalışmaya mecbur bırakamayacağını belirtti. Yargıtay’ın bu kararla, iş yerinde insan onuruna yakışır koşulların sağlanmasının anayasal bir yükümlülük olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. “İşveren ‘şartlar böyle’ diyerek sorumluluktan kaçamaz” değerlendirmesinde bulundu.

DAVANIN MERKEZİNDE FİZİKİ İHMALLER VAR

Karara konu olayda, yönetici pozisyonunda görev yapan bir çalışanın, iş yerinin devrinden sonra artan iş yükü ve yetersiz fiziki koşullar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Dosyada, iş yerinde merkezi bir ısıtma sisteminin bulunmadığı, çalışanların kalın kıyafetlerle mesai yapmak zorunda kaldığı bilgisi yer aldı. Sık sık hastalanan çalışanın ayrılma talebine yönetimin kayıtsız kaldığı aktarıldı.

YARGITAY: BU BİR İSTİFA DEĞİL, HAKLI FESİH

Yerel mahkeme, çalışanın ayrılışını “istifa” olarak değerlendirerek tazminat talebini reddetti. Ancak Yargıtay, tanık beyanlarını ve sağlık risklerini dikkate alarak bu kararı bozdu. Yüksek Mahkeme, kötü çalışma koşulları nedeniyle yapılan ayrılığın istifa değil, haklı bir kaçış olduğuna hükmetti.

HUKUKİ DAYANAKLAR AÇIKÇA SIRALANDI

Kararda; Anayasa, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye’nin taraf olduğu ILO 155 Sayılı Sözleşme birlikte değerlendirildi. Yargıtay, sanayileşmenin ve ekonomik faaliyetin, çalışanın beden bütünlüğü pahasına sürdürülemeyeceğinin altını çizdi.

İŞVERENLER İÇİN UYARI, ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENCE

Karakaş’a göre bu karar, fiziki koşulları yetersiz işletmeler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Isınma, yalıtım veya klima gibi temel giderlerden kaçınmanın, ileride doğabilecek büyük tazminat yüklerinden çok daha maliyetli olabileceği vurgulanıyor. Aynı zamanda karar, çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı talebini güçlendiren önemli bir kazanım olarak görülüyor.