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Gündem Yargıtay'dan emsal karar! "Kiracılar geçmişe dönük talep edebilecek"
Gündem

Yargıtay'dan emsal karar! "Kiracılar geçmişe dönük talep edebilecek"

Yargıtay tarafından fahiş kira zammı uygulayan ev sahiplerini üzecek bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:30:00 - 2022-11-27 16:36:02
Yargıtay'dan emsal karar! "Kiracılar geçmişe dönük talep edebilecek"

Yargıtay, kiracıların, fahiş kira zammı uygulayan ev sahiplerinden geçmişe yönelik hak talebinde bulunabilecekleri yönünde emsal bir karara imza attı.

Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren çok önemli bir karar çıktı.

Direten ev sahiplerini üzecek karar!

CNN Türk’ün haberine göre, Yargıtay verdiği bir kararda "Kiracı yüzde 25'lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir" dedi.

Kira artışına sınırlama getiren yasal düzenleme 11 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yasaya göre, 1 yıl boyunca kira artışı yüzde 25'i geçmeyecekti.

Ancak bazı ev sahipleri, resmi olarak açıklanan yüzde 80'i aşan enflasyonu gerekçe göstererek bu orana bağlı kalmamakta direniyor.

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