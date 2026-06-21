Tıp dünyası şaşkın! Her gün bir avuç tüketilen o besin damarları cillop gibi yapıp resmen “kazıyor”

İlerleyen yaşla birlikte gelen yüksek kolesterol ve kalp krizi riskine karşı tıp dünyasından umut verici bir açıklama geldi. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günlük beslenme rutinine dahil edilen bir avuç ceviz veya badem, damar duvarlarında plak oluşumunu engelleyerek kolesterolü düşürüyor. Uzmanlar, bu kuruyemişlerin paketli atıştırmalıklar yerine "ikame" edilmesinin, kalp yağlanmasını durduran en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.