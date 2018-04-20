Yargıtay: Aydın Doğan mahkum edilmeli

Habertürk’ün haberine göre, Daire, daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosya daha önce de Yargıtay’da bozulmuş, yerel mahkeme ise Yargıtay kararına direnerek beraat kararı vermişti. Beraat kararı veren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı Abuzer Kara geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.