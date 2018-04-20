Yargıtay: Aydın Doğan mahkum edilmeli
Yargıtay 19. Ceza Dairesi, işadamı Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temüroğlu hakkında, küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla açılan ve “Kağıt üçkağıdı” olarak bilinen davada verilen beraat kararını, mahkumiyet kararı verilmesi yönünde bozdu.20 Nisan 2018 Cuma 11:07
Habertürk’ün haberine göre, Daire, daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosya daha önce de Yargıtay’da bozulmuş, yerel mahkeme ise Yargıtay kararına direnerek beraat kararı vermişti. Beraat kararı veren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı Abuzer Kara geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
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