Yargıda kritik imza: HSK 12 ismin görev yerini değiştirdi!
HSK Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 12 yargı mensubunun görev yeri değişti. Kararnameyle Antalya ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılıklarında nöbet değişimi yaşanırken, birçok isim bölge adliye mahkemelerine terfiyen atandı.
BAŞSAVCILIKLARDA NÖBET DEĞİŞİMİ
Kararnamenin en dikkat çeken hamlesi Antalya ve Amasya arasında yaşandı. Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Amasya’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak oldu.
İSTANBUL VE İZMİR'DE KRİTİK ATAMALAR
İstanbul ve İzmir adliyelerinde de mahkeme başkanlığı düzeyinde hareketlilik yaşandı. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken; Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal istinafa geçerken, yerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün atandı.
HSK 456 SAYILI KARARNAME TAM LİSTE
Yargı mensuplarının eski ve yeni görev yerleri şu şekilde sıralandı:
Pınar Şafak: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Bşk. ➔ Bakırköy Hâkimliği
Sadullah Güler: Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. ➔ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Mesut Bilen: Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. ➔ İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Gökberk Sunal: İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. ➔ İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Semra Tekin Doğan: İstanbul Hâkimi ➔ İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
Ramazan Yılmaz: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi C. Savcısı ➔ Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
İdris Arda Aygün: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi ➔ İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Faruk Kaynak: Yargıtay C. Savcısı ➔ Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı
Çağlayan Çakmak Kocaman: Amasya Hâkimi ➔ Antalya Hâkimliği
Fatih Kocaman: Amasya C. Başsavcısı ➔ Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Yakup Ali Kahveci: Antalya C. Başsavcısı ➔ Antalya Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcı Vekilliği
Mehmet Akif Katırcı: Antalya C. Başsavcı Vekili ➔ Antalya Bölge Adliye Mahkemesi C. Savcılığı
