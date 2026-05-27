Fenerbahçe Kulübü’nden flaş “otobüse saldırı” açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduğu ve aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentiyi her platformda kararlılıkla dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından ve saldırı yapıldığı dönemde başkan olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararını, "son derece kritik ve memnun edici bir adım" olarak değerlendirdi.

Alınan kararı, adaletin tecellisi adına atılmış kritik ve memnun edici bir adım olarak nitelendiren Yıldırım, "Adalet Bakanlığımızın, 4 Nisan 2015 tarihinde; takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin adalet arayışının devletin üst kademelerinde karşılık bulmasının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Fenerbahçe’nin haklı davası hiçbir zaman gölgelenemeyecektir.

O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur."