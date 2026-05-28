Tam 60 yıldır hiç bozulmadı, bu kez 1 kilometreyi geçti! İşte Bursa'da dronla görüntülenen rekor kuyruğun sırrı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam 60 yıldır hiç bozulmadı, bu kez 1 kilometreyi geçti! İşte Bursa’da dronla görüntülenen rekor kuyruğun sırrı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde tam 60 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel toplu bayramlaşma ritüeli, bu bayramda da nefes kesen görüntülere sahne oldu. Bayram namazının ardından bir araya gelen binden fazla mahalle sakini, kadın, erkek ve çocuk demeden sıraya girerek tam 1,2 kilometrelik devasa bir bayramlaşma kuyruğu oluşturdu. Kameralara ve dron görüntülerine yansıyan bu muazzam kalabalığın ardından konuşan mahalle muhtarı, asırlık çınara dönen bu geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek gelecek yıl tam 2 kilometrelik bir kuyruk hedeflediklerini müjdeledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu bayramda da bozulmadı.

İlçeye bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde oturanlar, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. 1 kilometreyi aşan bayramlaşma kuyruğu dronla görüntülendi.

Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp, abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek sıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor. Şehir dışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu bin 200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.

Mahallede dedelerinden gördüğü geleneği sürdüren Ömer Cepe (14) ise, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum. Her bayramda bu kadar coşkulu kutlama oluyor" diye konuştu.

