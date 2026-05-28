Tam 60 yıldır hiç bozulmadı, bu kez 1 kilometreyi geçti! İşte Bursa’da dronla görüntülenen rekor kuyruğun sırrı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde tam 60 yıldır aralıksız sürdürülen geleneksel toplu bayramlaşma ritüeli, bu bayramda da nefes kesen görüntülere sahne oldu. Bayram namazının ardından bir araya gelen binden fazla mahalle sakini, kadın, erkek ve çocuk demeden sıraya girerek tam 1,2 kilometrelik devasa bir bayramlaşma kuyruğu oluşturdu. Kameralara ve dron görüntülerine yansıyan bu muazzam kalabalığın ardından konuşan mahalle muhtarı, asırlık çınara dönen bu geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek gelecek yıl tam 2 kilometrelik bir kuyruk hedeflediklerini müjdeledi.