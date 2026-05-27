İran Devlet Televizyonu tarihi gelişmeyi az önce dünyaya duyurdu

Son dakika haberi... İran Devlet Televizyonu, Hürmüz geçişlerinin savaş öncesine döneceğini duyurdu

İran Devlet Televizyonu, ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metninin hazır olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili İran Devlet Televizyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak."