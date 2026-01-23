  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok” Çin'den, ABD'nin İran'a savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili tepki geldi Uyarı gibi itidal çağrısı Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Aktüel Yardımcı- Kısas Grup yolunda çalışmalar devam ediyor
Aktüel

Yardımcı- Kısas Grup yolunda çalışmalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Yardımcı Mahallesi ile Kısas Mahallesi arasındaki grup yolu modern ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, kentin kırsal bölgelerinde başlatılan asfalt seferberliği aralıksız devam ediyor.

Yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye’ye bağlı Yardımcı Mahallesi ile Haliliye’ye bağlı Kısas Mahallesi arasındaki 12 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturmak için sahada yoğun mesai harcıyor.

 

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu güzergâhta altyapı ve dolgu işlemleri tamamlandı. Yol zemininde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından mekanik serme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü bu aşamanın tamamlanmasının ardından, yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. Böylece hem yol genişliği artırılacak hem de uzun yıllar dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak.

Yapılan çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yolun eski halinin dar ve bozuk olduğunu, özellikle karşılıklı araç geçişlerinde büyük zorluk yaşandığını ifade etti. Çalışmalarla birlikte yolun modern bir görünüme kavuştuğunu belirten mahalle sakinleri, “Yolumuz daha önce çok dardı ve çukurlarla doluydu. İki araç yan yana geçmekte zorlanıyordu. Şimdi ise çok daha geniş ve düzgün bir yol yapılıyor. Yol demek medeniyet demek. Bu hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düşt..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23