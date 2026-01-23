Yardımcı- Kısas Grup yolunda çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, kentin kırsal bölgelerinde başlatılan asfalt seferberliği aralıksız devam ediyor.

Yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye’ye bağlı Yardımcı Mahallesi ile Haliliye’ye bağlı Kısas Mahallesi arasındaki 12 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturmak için sahada yoğun mesai harcıyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu güzergâhta altyapı ve dolgu işlemleri tamamlandı. Yol zemininde gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından mekanik serme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü bu aşamanın tamamlanmasının ardından, yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. Böylece hem yol genişliği artırılacak hem de uzun yıllar dayanıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak.

Yapılan çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yolun eski halinin dar ve bozuk olduğunu, özellikle karşılıklı araç geçişlerinde büyük zorluk yaşandığını ifade etti. Çalışmalarla birlikte yolun modern bir görünüme kavuştuğunu belirten mahalle sakinleri, “Yolumuz daha önce çok dardı ve çukurlarla doluydu. İki araç yan yana geçmekte zorlanıyordu. Şimdi ise çok daha geniş ve düzgün bir yol yapılıyor. Yol demek medeniyet demek. Bu hizmetten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.