Yaradılışımızın 'Altın Oran'ı



Bu sayı dizisinin özelliği kendinden önceki iki ardışık sayının toplamının kendisinden sonraki sayıya eşit olmasıdır.

Ayçiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarımız, yüzümüz hatta tüm bedenimiz bu sayı dizisine "Altın Oran"a sahip. Daha basit anlatımıyla altın oran; bütünün, parçaları arasında olan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısı.. Kelebeğin uçuşu bile o düzende..

Bir papatyanın yaprak sayılarının da 21, 34, 55, 89 yani aynı dizilimi verdiği bilinir.

Fizikte, uzay bilimlerinde, matematikte hayatın birçok alanında bu "Altın Oran" ile karşılaşıyoruz. Bu muhteşem mühendislik, bilmediklerimizden sadece denizde bir damla!

'Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık' Kamer Sûresi, 49