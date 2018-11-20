0553 313 94 23

Yaradılışımızın 'Altın Oran'ı

Her şeyde ve her yerde var..0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..Bu rakamlar dizisi "Altın Oran" dizisi olarak biliniyor.

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Yaradılışımızın 'Altın Oran'ı


Bu sayı dizisinin özelliği kendinden önceki iki ardışık sayının toplamının kendisinden sonraki sayıya eşit olmasıdır.

Ayçiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarımız, yüzümüz hatta tüm bedenimiz bu sayı dizisine "Altın Oran"a sahip. Daha basit anlatımıyla altın oran; bütünün, parçaları arasında olan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısı.. Kelebeğin uçuşu bile o düzende..

Bir papatyanın yaprak sayılarının da 21, 34, 55, 89 yani aynı dizilimi verdiği bilinir.

Fizikte, uzay bilimlerinde, matematikte hayatın birçok alanında bu "Altın Oran" ile karşılaşıyoruz. Bu muhteşem mühendislik, bilmediklerimizden sadece denizde bir damla!

'Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık' Kamer Sûresi, 49

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:33
  1. altın oran
  2. kuran'da altın oran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TL dünyanın en güçlü parası oldu
    1. TL dünyanın en güçlü parası oldu
    2. D100 kara yolunda drift yapan şüpheli..
    3. İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan..
    4. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    5. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    6. Hücre bile uzay gibi
    7. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    8. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    9. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    10. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    12. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    13. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    14. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    15. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    16. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    17. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    18. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    19. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    20. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı