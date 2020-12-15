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Ekonomi Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının aksi yönde etkisi olduğunu ve Türk lirasının güçlenmesine neden olabileceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:20:00 -
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

Rabobank'a göre ABD'de Trump yönetiminin S-400 hava savunma sistemi satın alınması nedeniyle Türkiye'ye beklenenden daha hafif yaptırımlar uygulama kararı almasının Türk Lirası'nın daha da güçlenmesine yardım edeceği savunuldu.

Rabobank'ın FX stratejistleri yaptıkları değerlendirmede, "ABD'nin açıkladığı yaptırımları yumuşak ve Seçilmiş Başkan Biden'in Beyaz Saray'da gelecek yıl göreve geldiğinde Türkiye'ye karşı hemen eyleme geçmesi baskısını hafifletici yönde" ifadelerini kullandılar.

Biden'in görev döneminin daha başlarında Türkiye ile tansiyonu yükseltmekte kaçınacağını öngören analistler, Dolar/TL paritesinin 2021 yılında 7,0'a gerilemesini bekliyor.

Dolar kuru saat 15:47 itibariyle, 7.8474 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yaptırımlar etkilemedi

ABD Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı.

Yaptırımlara göre SSB’nin ABD’li finans kuruluşlarından aldığı krediler sınırlanacak. İsmail Demir ve üç SSB yetkilisine vize sınırlaması getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

German Marshall Fund’ın Ankara ofisi direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, “İkincil yaptırımlar türü bir etki olsa da olmasa da yaptırımların üçüncü ülkelere ilişkileri yavaşlatıcı etkisi olacaktır” dedi.

İsmail Demir'den jet cevap gelmişti

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek" dedi.

Toplam 12 yaptırım seçeneğinden seçilen o 5 madde şu şekilde;

1. SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması,

2. SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması,

3. SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması,

4. ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının SSB'ye finans sağlamasının engellenmesi,

5. S-400 alım sürecine dahil olmuş SSB yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar

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