‘Yaptırım’ diye yanıp tutuşan Yunan ve Rum panikte: Bizi yol kenarına attılar!

Reuters’a konuşan AB diplomatı, “Diyalog yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı, 27 üye arasında yaptırım için konsensüs yok” ifadesini kullanırken, Güney Kıbrıslı bir yetkili ise, dert yanarak, “Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan’la yakınlaşıp bizim diğer ülkelerle aramızı açıyor. Yol kenarına itilmiş gibiyiz” dedi.

Yaptırım olmaz!

Türkiye’nin deniz yetki alanları konusunda Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’yaDoğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama ihtimalini düşürdü. Reuters’a konuşan üst düzey AB diplomatları ve yetkilileri, Avrupa Birliği’nin bu gelişmenin ardından Ankara’ya yaptırım uygulama tehdidini sürdürmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. AB diplomatı, “Diyalog yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için konsensüs yok” ifadesini kullandı.

Oruç reis hamlesi

Ajans, Türkiye’nin Güney Kıbrıs açıklarındaki sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i Antalya Limanı’na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bir başka AB diplomatı ise Brüksel’de 24-25 Eylül’de yapılması planlanan ve Türkiye’ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi’nin ertelenmesinin de daha fazla zaman kazanılmasını sağlamak açısından önemli olduğununun altını çizdi. Doğu Akdeniz krizindeki bu olumlu gelişme, AB’nin Belarus konusundaki tavrını ise daha büyük bir belirsizliğe itti. Yunanistan tarafından desteklenen Rum Yönetimi, Brüksel’in Ankara’ya karşı daha sert bir duruş sergileyene dek Belarus’a yönelik AB yaptırımlarını bloke ediyor. AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor.

Zekice davrandılar

Kıbrıslı Rumlu bir diplomat Reuters’a yaptığı açıklamada, “Korkarım, bu şekilde giderse Belarus konusunda ısrar etmek zorunda kalacağız. Elimizdeki tek silah o” diyerek AB’nin kendilerine başka bir diplomatik yol bırakmadığını itiraf etti. Söz konusu diplomat, “Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan’la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar” dedi. Rum diplomat, “Yol kenarına itilmiş gibi görünüyoruz” diye ekledi.