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Ekonomi Yaptılar yapacaklarını! İran ve Rusya'dan ortak karar
Ekonomi

Yaptılar yapacaklarını! İran ve Rusya'dan ortak karar

İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın banka kartı ağları arasında önümüzdeki birkaç ay içinde bağlantı kurulmasını umduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:55:00 -
Yaptılar yapacaklarını! İran ve Rusya'dan ortak karar

İran'da yayın yapan Hemşehri Çevrimiçi haber sitesine göre, İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın banka kartı ağları arasında önümüzdeki birkaç ay içinde bağlantı kurulmasını umduğunu söyledi.

Haber sitesi, Handuzi'nin, "İran ve Rusya Merkez Bankaları arasında yararlı müzakereler yapıldı ve umarım bankacılık ağları arasındaki bağlantının yanı sıra Shetab (İran'ın ulusal ödeme sistemi) ve Mir (Rusya'nın ulusal ödeme sistemi) banka kartı ağları arasındaki bağlantı önümüzdeki iki, üç ay içinde gerçekleşecek" açıklamasını aktardı.

Handuzi, İran ve Rusya'nın bankacılık ağlarının bağlanmasının, ekonomik operatörlerin iş yapmasını kolaylaştıracağını ve turistlerin de bu bankacılık ağından yararlanabileceğini belirtti.

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Yorumlar

adalet

iran pjaklıları iyi vuruyor bravo !

Hasel

Fitne devleti iran devrede.İranın tüm meşguliyeti islam dışı ve islamla.
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