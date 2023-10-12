  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yaptıkları sonu oldu! Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi
Gündem

Yaptıkları sonu oldu! Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:26:00 -
Yaptıkları sonu oldu! Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan H.Ş., Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ve kamu görevlilerine yönelik hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emet Cumhuriyet Savcısı H.Ş.'nin, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı ve Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile internet tabanlı mesajlaşma uygulaması üzerinden konuşurken Adalet Bakanlığı'na, HSK üyelerine, HSK Genel Sekreterlik yöneticileri ile çok sayıda kamu görevlisine hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Başlatılan soruşturma sonucunda H.Ş., HSK tarafından meslekten ihraç edildi.

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!
Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan ittifak mesajı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Gündem

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı
Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Gündem

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23