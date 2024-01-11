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Gündem Yaptıkları algı operasyonlarının altında kaldılar! Türk bankasına ceza keseceklerdi ABD’li şirket cezayı yiyor!
Gündem

Yaptıkları algı operasyonlarının altında kaldılar! Türk bankasına ceza keseceklerdi ABD’li şirket cezayı yiyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 10:10:00 -
Yaptıkları algı operasyonlarının altında kaldılar! Türk bankasına ceza keseceklerdi ABD’li şirket cezayı yiyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Türk bankasına ceza keseceklerdi, ABD’li şirket cezayı yiyor!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Halkbank üzerinden yapılan algıların nasıl boşa çıktığını anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’nin, artık o eski Türkiye olmadığı her alanda göze çarpıyor..

İçimizdeki hainlere rağmen..

İşbirlikçilere rağmen..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, artık bambaşka bir Türkiye olarak, dünya devletlerinin karşısına çıkıyor..

Düne kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’de kurulu bir kamu bankasına ceza keseceği konusunda, hem de içimizdeki işbirlikçileri eliyle yaptırdıkları haberlerin biri yayınlanmadan, diğeri yazılmaya başlanıyordu..

Şimdi gelinen süreçte hemen hepsi boşa çıktı.

“10 milyar dolar ceza kesiliyor, azzz sonra” diyenler.

Yaptıkları haber adı altındaki algı operasyonlarının altında kaldılar.

Yazdıkları, manşete taşıdıkları o haberleri, arşivlere onların yüzkaraları olarak geçti..

Önceki gün ajanslar haberi verdi..

Haberde “Halkbank hakkındaki iki davadan biri düştü” deniliyordu..

Bu dava ile yakından ilgilenen emperyalist uşağı internet sitelerini taradım..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

OMUT

Chp ZİHNİYETİ sisi hefter bin selman Esed ürdün kıralı BAE ile aynı demişler , afrikada da bir çok ülke AVRUPA ülkelerine sanki göbekten bağlı .
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