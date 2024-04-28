Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı

Şerefli Türk ordusunun PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sindiremeyen, Libya’da şehit olan MİT mensubunun ve cenazesine katılan arkadaşlarının kimlikleri ifşa eden sözde gazetecilere destek açıklamasında bulunan, hemen her çıkışında devleti hedef alıp, PKK seviciliğine soyunan Mahsun Kırmızıgül gişede halkın tokadını yedi.

PKK sevici Kırmızıgül'ün, 120 milyon lira bütçeyle çekilen 'Prestij Meselesi' filminden zarar ettiğini açıklandı.

Mahsun Kırmızıgül, filmdeki zararına ilişkin kendisine yönelik "terör" tepkisinin üzerini şöyle örtmeye çalıştı:

"Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun."