  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin protestoları tüm dünyada devam ediyor! Kanadalı öğrenciler de harekete geçti

Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

Mahmud Abbas'tan ABD'ye Refah çağrısı! Buna izin vermeyin

Rusya'nın varlıklarını almaya kalkışan yandı! Rus yetkili paylaştı... El konulursa Moskova'nın hedefi olacak

Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı

Utanma duygusunu yitirdik! Rezil olayım ama yeter ki popüler olayım

Ve müjde verildi! Emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu! Bugünden itibaren başlıyor

Bu çifte standart artık son bulsun

Sosyal medyada viral olan görüntüler! Polisi arayan fenerli taraftarın Icardi talebi
Gündem Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı
Gündem

Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:32:00 -
Yaptığı zarar bakın ne kadar! Türkiye'yi kötüleyen Mahsun gişede çakıldı

PKK terör örgütünün seviciliğini yapıp hemen her açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan Mahsun Kırmızıgül, gişede halkın tokadını yedi.

Şerefli Türk ordusunun PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sindiremeyen, Libya’da şehit olan MİT mensubunun ve cenazesine katılan arkadaşlarının kimlikleri ifşa eden sözde gazetecilere destek açıklamasında bulunan, hemen her çıkışında devleti hedef alıp, PKK seviciliğine soyunan Mahsun Kırmızıgül gişede halkın tokadını yedi.

PKK sevici Kırmızıgül'ün, 120 milyon lira bütçeyle çekilen 'Prestij Meselesi' filminden zarar ettiğini açıklandı.

Mahsun Kırmızıgül, filmdeki zararına ilişkin kendisine yönelik "terör" tepkisinin üzerini şöyle örtmeye çalıştı:

"Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun."

PKK sevici Mahsun Kırmızıgül ve din düşmanı Berna Laçin'den skandal sözler!
PKK sevici Mahsun Kırmızıgül ve din düşmanı Berna Laçin'den skandal sözler!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK sevici Mahsun Kırmızıgül ve din düşmanı Berna Laçin'den skandal sözler!

Terör sempatizanı Mahsun Kırmızıgül dün 'katil' dediği asker için bugün 'nerede' dedi!
Terör sempatizanı Mahsun Kırmızıgül dün 'katil' dediği asker için bugün 'nerede' dedi!

Medya

Terör sempatizanı Mahsun Kırmızıgül dün 'katil' dediği asker için bugün 'nerede' dedi!

Terörist sevici ile sakın dost olma!
Terörist sevici ile sakın dost olma!

Medya

Terörist sevici ile sakın dost olma!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23