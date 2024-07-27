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Gündem Yaptığı pes dedirtti: Ceza yememek bakın plakayı nereye koydu!
Gündem

Yaptığı pes dedirtti: Ceza yememek bakın plakayı nereye koydu!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:41:00 - 2024-07-27 16:42:41

Bursa’da seyir halindeyken plakası düşen motosiklet sürücüsü, plakasını, ceza yememek için arkasında oturan kişinin sırt çantasına yapıştırdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, akan trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün, bir anda plakası düştü. Ceza yememek için arkasında oturan kişinin sırt çantasına plakasını yapıştıran motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler, ilginç anları kayda aldı.

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