Otomobil devini dize getirdi! Yaptığı kaza sonrası dava açtı!

Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan Fırat Soncul, sıfır model aldığı araç ile 16 Nisan 2025 günü Aydın-Denizli otoyolunda seyir halinde iken 110 km hızla giderken önündeki aracın aniden fren yapması sonucu kendisi de fren yapıp duramayınca kaza yaptı. Kazada pert olan aracının hava yastıkları açılmayınca ölümden dönen sürtücü 2 milyon 799 bin lira araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat, 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere üretici firma Hyundai’ye toplam 5.5 Milyon TL’lik dava açtı.

Aydın Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporu, tüketicinin araçtaki kusur iddiasını destekledi. Yargılama sonunda mahkeme, aracın ayıplı mal kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Satış sözleşmesi feshedilirken, araç için ödenen 2 milyon 263 bin 600 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca davalı şirket yönünden pasif husumet nedeniyle davanın usulden reddine karar verirken, dahili davalı yönünden tüketicinin talebini haklı buldu.

"Güvenli ve 12 ayrı hava yastığı var diye aldım"

Mahkemenin kararını vermesinin ardından açıklama Fırat Soncul, yaşadıkları kazayı hafif yaralarla atlattıklarını ancak açılmayan hava yastıklarının ciddi bir sıkıntı olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır hukuk mücadelesi veren Soncul, "Böylesine donanımlı diye satılan bir araçta ciddi bir kazaya rağmen hava yastıklarının hiç birinin açılmaması bizi şoke etti. Aracı satın alırken 12 ayrı hava yastığı bulunduğu özellikle belirtilmişti. Ancak kaza anında hiçbirinin devreye girmemesi ciddi soru işaretleri oluşturdu. Olaydan sonra üretici firma kusurunu kabul etmedi. Ancak mahkeme ve bilirkişi raporları haklılığımızı ve üretici firmanın kusurlu olduğunu ortaya koydu" dedi.

Bugün sonuçlanan mahkemede gerekçeli kararın ilerleyen günlerde açıklanması beklenirken, kararın aynı zamanda bu tür konularda emsal olacak nitelikte olduğu belirtildi.