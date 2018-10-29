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Yaprak salamura yapma yöntemleri

Yaprak sarması genellikle herkes tarafından sevilir. Yapım aşaması biraz zor olsa da yemesi çerezlik. Peki saklaması ne şekilde olur? İşte farklı yöntemlerle yaprak salamura…

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Yaprak salamura yapma yöntemleri

YAPRAK SALAMURA

Yapraklar deste haline getirilir, büyükçe bir leğene konulur,  üzerine kaynamaya yakın sıcak su dökülür,  renkleri sararan yapraklar demetler halinde avuç içine alınır, içine bir tatlı kaşığı kadar tuz konur ve sarılıp bidon içine konur iki sıraya bir avuç tuz serpilir. Bu şekilde dolan bidonun üzerine çok az limon tuzu konur suyu azsa kaynamış soğumuş su üzerine eklenir ağzı sıkıca kapatılır. Bu yöntemde yapraklar tuz ile korunur en güzeli cam ve büyük bir kavanoz kullanmak tabi .

TUZSUZ CAM KAVANOZDA SAKLAMA

Bu yaprak saklama şeklinde tuz kullanılmıyor ve biraz konserve mantığı ve tecrübesi gerektiriyor. Yani konserve yapmayı bilenler işi tık diye çözer. Burada kavanoz temiz ve kuru olmalı kapağı ise yeni olmalı  tezgaha bir havlu serin  bir de daha büyük bir bezi de üstüne örtmek için hazır bulundurun. Yaprakları haşlayın kaynar kaynar çıkarıp hemen kavanoza basın hiç hava kalmasın hemen sıkıca kapağı kapatın tezgahta serili havlunun üzerine ters çevirin  üzerine bir bez örtün ve tamamen soğuyana kadar ki 24 saati buluyor dokunmayın sallamayın. Ertesi gün bombelenmiş kapak varsa kontrol edin onlar olmamıştır ayırın ya pişirin ya da yeniden işlemi tekrarlayın Diğerleri uzun süre dayanır bu yöntemle tuzsuz sarmaya hazır yapraklarınız olur.

DERİN DONDURUCUDA YAPRAK SAKLAMA

Bu yöntemde yapraklar haşlanıyor süzülüyor ve porsiyonluk olarak ayrılıp buzdolabı poşetlerine konuluyor. Kullanılacağı zaman sıcak suda bir kaç dakika bekletip sarılıyor.

Diğer bir derin dondurucu yöntemi ise pazardan alındığı gibi buzdolabı poşetine koyup saklamak burada önemli nokta yaprakları koyduktan sonra poşetin içinde kalan havayı almak. Kuru şekilde derin dondurucuda saklanan yapraklar pişirileceği zaman kaynar suda çok az haşlanıp sarılıyor.

TURŞU GİBİ SAKLANAN YAPRAK

Bu yöntem biraz turşu yapmayı andırıyor yapraklar yıkanıp demet demet bidonlara basılır. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet şeker ekleniyor tıpkı turşuda olduğu gibi tuzlu su karışımı yapılır ve bidonun geri kalanı su ile doldurulur. Üzerine bir ağırlık konulup yaprağın suyun üzerine çıkmaması sağlanır.

KURU OLARAK YAPRAK SAKLAMAK

Yaprakları kuru olarak  3 er 5 er katlayıp yarım kiloluk kavanozlara  yumrukla bastıra bastıra diziyorsunuz. Kaynattığınız  kapağı kurulayıp kapatın kavanozu ters çevirip bir gün bekletin güneş almayan serin bir yerde uzun süre saklanabilir. 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
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