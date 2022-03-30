Yapımcı Yiğit Güralp, Will Smith'i eleştirip Yılmaz Güney'i güzelleyenlerin iki yüzlülüğünü ortaya koydu

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Oscar törenlerinde Will Smith'in, eşini dalga konusu yapan sunucuya tokat atması laikçi seküler kesim tarafından tepkiyle karşılanırken; yapımcı Yiğit Güralp Smith'i eleştirilip hakim öldüren, kadın döven Yılmaz Güney'e yıllarca güzellemede bulunanların iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Eşini dalga konusu yapan sunucuya tokat attı

ABD'li oyuncu Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü aldığı törene sunucuya attığı tokatla damga vurdu. Salonda eşi üzerinden yapılan espiriye kızan Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Rock sahnede yediği tokatla neye uğradığını şaşırırken Will Smith ise bir süre bağırdıktan sonra "Eşimin adını ağzına alma." dedi.

ABD'li Smith, Türkiye'deki bazı sosyal medya kullanıcıları ve oyuncular tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Yılmaz Güney sevdalılarına ağır tokat

Yapımcı Yiğit Güralp ise, Smith'e yapılan eleştiriler üzerinden Yılmaz Güney'i güzelleyenlerin iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Güralp, "Rolden çıkamayıp belindeki silahla hakim vuran, kadın döven efsane sinemacımız için 50 yıldır Will Smith’e söylenen lafların onda birini söyleyememiş ülkem, size de iyi geceler." dedi.