‘Yapay Zeka’da da ‘yerli ve milli’ adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konferansta yaptığı konuşmada veri toplama, işleme, hesaplama gücünde yapılan ilerlemelerin, yapay zekanın yeteneklerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Toplumsal ihtiyaçların çözümünde, yapay zeka kullanan sektörlerin sağlık, tarım, eğitim ve akıllı şehirler olduğunu belirten Sayan, bakanlık olarak yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi için destek sağlayacaklarını bildirdi. Yapay zekada, küresel düzeydeki inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir fikirle ortaya çıkılması gerektiğini vurgulayan Sayan, bu konuda BTK’nin üzerine düşen çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak birçok teknoloji kavramı gibi yapay zekayı da milli teknoloji hamlesi çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Daha önce dijital dönüşüm yol haritasında işaret edilenleri yapay zeka özelinde daha da derinleştirerek planlı bir çalışma yürüteceklerini anlatan Kacır, “Yakın zamanda Bakanımız Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacak. Hedeflerimizin başında bu alandaki araştırmacı sayımızı artırmak var” dedi.

BTK Başkan Vekili Figen Kılıç, kurum olarak makine öğrenmesi, yapay zeka, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda düzenlemeleri takip ettiklerini belirtti. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da yapay zekaya verdikleri önemin altını çizerek, ”Kimsenin bizden tecrübe ve teknolojik olarak çok fazla farkı yok. Sürecin başındayız. Bu değişimi yakalarsak kesinlikle bu alanda en iyi olmamak için hiç bir sebep yok” diye konuştu.