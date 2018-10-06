THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

‘Yapay Zeka’da da ‘yerli ve milli’ adım

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Havelsan iş birliğiyle Deep Learning Türkiye (DLTR) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yapay Zeka Konferansı (DeepCon’18) BTK’de gerçekleştirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:52
‘Yapay Zeka’da da ‘yerli ve milli’ adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konferansta yaptığı konuşmada veri toplama, işleme, hesaplama gücünde yapılan ilerlemelerin, yapay zekanın yeteneklerini önemli ölçüde artırdığını söyledi. 

Toplumsal ihtiyaçların çözümünde, yapay zeka kullanan sektörlerin sağlık, tarım, eğitim ve akıllı şehirler olduğunu belirten Sayan, bakanlık olarak yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi için destek sağlayacaklarını bildirdi. Yapay zekada, küresel düzeydeki inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir fikirle ortaya çıkılması gerektiğini vurgulayan Sayan, bu konuda BTK’nin üzerine düşen çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak birçok teknoloji kavramı gibi yapay zekayı da milli teknoloji hamlesi çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Daha önce dijital dönüşüm yol haritasında işaret edilenleri yapay zeka özelinde daha da derinleştirerek planlı bir çalışma yürüteceklerini anlatan Kacır, “Yakın zamanda Bakanımız Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacak. Hedeflerimizin başında bu alandaki araştırmacı sayımızı artırmak var” dedi.

BTK Başkan Vekili Figen Kılıç, kurum olarak makine öğrenmesi, yapay zeka, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda düzenlemeleri takip ettiklerini belirtti. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da yapay zekaya verdikleri önemin altını çizerek, ”Kimsenin bizden tecrübe ve teknolojik olarak çok fazla farkı yok. Sürecin başındayız. Bu değişimi yakalarsak kesinlikle bu alanda en iyi olmamak için hiç bir sebep yok” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:52
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  3. Havelsan iş birliğiyle Deep Learning Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın en yetenekli Türk'ü Barcelona'ya gidiyor
    1. Avrupa'nın en yetenekli Türk'ü..
    2. Vahşetin yeni görüntüleri ortaya..
    3. ‘Yapay Zeka’da da ‘yerli ve milli’ adım
    4. 7 saat uyku yetiyor!
    5. Tarım arazilerine 23 bin başvuru
    6. Mobile alıştık uçmayı sevdik
    7. Tuvaletini yaparken hayatının şokunu..
    8. Şehit ailesine ziyaret eden..
    9. Sanayide stratejik yatırım hamlesi
    10. Tatlıya düşkünlük biraz da genetik
    11. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'dan..
    12. Elazığ’a 20 milyon TL’lik yatırım
    13. Fazla düşünmek şişmanlatıyor
    14. Katilin parmak izi, HDP ve PKK'ya ait
    15. Terör örgütünden kanlı saldırı! Ölü ve..
    16. Engelliyi otobüse almayan şoför kovuldu
    17. 1.5 kilo kaçak külçe altın yakalandı
    18. Saadet Partisi yerel seçim kararını..
    19. İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis..
    20. Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti