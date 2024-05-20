Yapay zeka zirvesini temsil eden iki ülke Seul'de ev sahipliği yapacak ortaya çıktı! Teknoloji devleri katılacak

Güney Kore ve İngiltere, bu hafta Seul'de düzenlenecek küresel yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapacaklar. Yapay zeka kontrollerinin kaybedilme riskine dikkat çekerken, liderlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili tartışmada bulunması bekleniyor. Geçen yıl imzalanan "Bletchley Deklarasyonu" da bu zirvede önemli bir referans noktası olacak.

Güney Kore ve İngiltere Seul'de yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapacak

Güney Kore ve İngiltere, bu hafta Seul'de düzenlenecek küresel yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapacaklar. Yapay zeka kontrollerinin kaybedilme riskine dikkat çekerken, liderlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili tartışmada bulunması bekleniyor. Geçen yıl imzalanan "Bletchley Deklarasyonu" da bu zirvede önemli bir referans noktası olacak.

Haber Merkezi 20.05.2024 - 17:54

Güney Kore ve İngiltere Seul'de yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapacak

Güney Kore ve İngiltere bu hafta Seul'de küresel bir yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl Kasım ayındaki ilk yapay zeka zirvesinden bu yana inovasyonun nefes kesen hızı, hükümetleri artan bir dizi risk almak için çabalamaya itiyor.

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"YAPAY ZEKA ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETME RİSKİ BARINDIRIYOR"

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, 30'dan fazla ülkedeki uzmanlar tarafından desteklenen ve yeni bir sekme açan küresel bir yapay zeka güvenlik raporunda, "Büyük ölçekli işgücü piyasası etkileri, yapay zeka destekli bilgisayar korsanlığı veya biyolojik saldırılar ve toplumun genel amaçlı yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybetmesi gibi riskler ortaya çıkabilir" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, teknolojinin insanlığı nasıl etkileyebileceği konusundaki anlaşmazlıklara rağmen yapay zekanın daha iyi düzenlenmesi çağrılarının ortasında 21 Mayıs Salı günü sanal bir zirveyi yönetecekler.

Kasım ayında düzenlenen ve Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi olarak adlandırılan etkinlikten bu yana karşılaşılan zorlukların kapsamı genişledi.

TOPLANTIDA ÜÇ ÖNCELİK TARTIŞILACAK

Zirvenin web sitesine göre, Yapay Zeka Seul Zirvesi için Salı günü başlayan toplantılar üç önceliği tartışacak: Yapay Zeka güvenliği, inovasyon ve kapsayıcılık.

Yoon'un ofisi, katılımcı liderlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili yönetişimi tartıştıktan sonra bir anlaşma kabul edeceklerini söyledi.

Güney Koreli bir başkanlık yetkilisi, G7 büyük güçlerinin liderleri, Singapur ve Avustralya'nın davet edildiğini ve Çin'in zirvenin bakanlar oturumuna katılacağını söyledi.

Cuma günü yayınlanan yapay zeka güvenlik raporunda "Yapay zekanın geleceğini belirleyecek olan toplumların ve hükümetlerin kararları olacaktır" denildi.

Rapor, hızla gelişen teknolojiden kaynaklanan risklerin genişlediğini kabul ediyor sadece insanlığa yönelik varoluşsal riskler değil, aynı zamanda yapay zeka eşitsizliği, veri kıtlığı, telif hakkı materyallerinin kullanımı ve yapay zeka veri merkezleri tarafından kullanılan büyük miktarda elektrik nedeniyle çevresel etkiyi barındırıyor.

ELON MUSK VE SAM ALTMAN DEKLARASYONU İMZALAMIŞTI

Kasım ayındaki zirvede, Tesla'dan Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman ABD ve diğerleriyle birlikte yapay zeka risklerini kolektif olarak yönetmeye ilişkin Bletchley Deklarasyonu" belgesini imzalamıştı.

Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Yoon'un yaklaşan zirveyle ilgili paylaşımına yanıt olarak "Bunu dört gözle bekliyorum" dedi. Musk'ın zirveye katılıp katılmayacağı belli değildi.