  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yanmış tencerelerinizi sakın çöpe atmayın! Bu haberi okuyunca fikriniz değişecek...
Kadın - Aile

Yanmış tencerelerinizi sakın çöpe atmayın! Bu haberi okuyunca fikriniz değişecek...

Mutfağa girip yemek yapmak, yaptığımız yemekleri sevdiklerimize yedirmek hepimizi mutlu eder. Fakat herkes gittikten sonra size kalan bulaşıklar özellikle yanmış tencereler mutluluğunuza gölge düşürse de evde kolay yöntemlerle yanmış tencereleri ilk günkü gibi temiz ve parlak yapmak artık daha kolay.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 11:33:00 -
Yanmış tencerelerinizi sakın çöpe atmayın! Bu haberi okuyunca fikriniz değişecek...

Mutfağa girip yemek yapmak, yaptığımız yemekleri sevdiklerimize yedirmek hepimizi mutlu eder. Fakat herkes gittikten sonra size kalan bulaşıklar özellikle yanmış tencereler mutluluğunuza gölge düşürse de evde kolay yöntemlerle yanmış tencereleri ilk günkü gibi temiz ve parlak yapmak artık daha kolay.

Özellikle yağlı ve ağır yemekleri yaptıktan sonra bu tencereyi nasıl temizleyeceğim sorusu aklımızın bir köşesine takılır. Zaman zaman işkenceye dönen tencere temizliği hepimizin korkulu rüyası olsa da aslında evde basit yöntemlerle bu işi daha kolay ve pratik bir hale getirebiliriz.

Mutfakta yemek yaparken sık sık kullandığımız teflon tencereler her ne kadar dayanılıklı olsa da zaman zaman yaptığımız yemeğin pişme derecesine göre zarar görebilir, yanabilir. Özellikle misafir ağırlamayı seviyorsanız ve sık sık güzel sofralar kuruyorsanız, tencere temizliği de sizin için önemli olacaktır.

Eğer sizi de kara kara düşündüren yanmış ya da kenarları kararmış tencereniz tavanız varsa doğru yerdesiniz! İşte doğal ve kolay yöntemlerle tanmış tencere-tava temizliği

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Yanık kısımların tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra tencereye 1 su bardağı karbonat koyun ve üzerine su ilave edin. Bir gece daha beklettiğiniz tencereyi tamamen temizleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

 

 


Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Türkiye ile Milli Muharip Uçak ortaklığı... Dünya bu birlikteliği konuşacak!
Türkiye ile Milli Muharip Uçak ortaklığı... Dünya bu birlikteliği konuşacak!

Gündem

Türkiye ile Milli Muharip Uçak ortaklığı... Dünya bu birlikteliği konuşacak!

Yeşilçam'ın eski jönü, kendini çiftliğe kapadı!
Yeşilçam'ın eski jönü, kendini çiftliğe kapadı!

Medya

Yeşilçam'ın eski jönü, kendini çiftliğe kapadı!

Ronaldo son noktayı koydu!
Ronaldo son noktayı koydu!

Spor

Ronaldo son noktayı koydu!

Altay tankının motoruyla ilgili sona gelindi! Yerli Altay tankı seri üretim ne zaman tarihi belli oldu
Altay tankının motoruyla ilgili sona gelindi! Yerli Altay tankı seri üretim ne zaman tarihi belli oldu

Teknoloji

Altay tankının motoruyla ilgili sona gelindi! Yerli Altay tankı seri üretim ne zaman tarihi belli oldu

Sancar insansız deniz aracı: Türkiye'nin insansız deniz aracı Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?
Sancar insansız deniz aracı: Türkiye'nin insansız deniz aracı Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?

Teknoloji

Sancar insansız deniz aracı: Türkiye'nin insansız deniz aracı Sancar SİDA nedir, özellikleri nelerdir?

Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım
Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım

Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu: İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adım

Nereden nereye... Bir zamanların en ünlü sağ bekiydi!
Nereden nereye... Bir zamanların en ünlü sağ bekiydi!

Spor

Nereden nereye... Bir zamanların en ünlü sağ bekiydi!

Ukrayna'dan gelen buğday gemisi: Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor!
Ukrayna'dan gelen buğday gemisi: Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor!

Dünya

Ukrayna'dan gelen buğday gemisi: Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor!

Savunma Sanayii Fuarı yoğun ilgi gördü! Canik: Türk silah firmasından Afrika'da gövde gösterisi
Savunma Sanayii Fuarı yoğun ilgi gördü! Canik: Türk silah firmasından Afrika'da gövde gösterisi

Teknoloji

Savunma Sanayii Fuarı yoğun ilgi gördü! Canik: Türk silah firmasından Afrika'da gövde gösterisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23