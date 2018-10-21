Yanlış ilaç kullanımı intihara yol açabiliyor

Bazı etken maddesi naproksen sodyum olan ağrı kesiciler, çiğnenince; bu etken madde beyne çok hızlı nüfuz ediyor ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.. Kalp krizi geçirme riski ise yüzde 50 artıyor. Her geçen gün yeni bir ilacın kalbe zararlı olduğu tespit ediliyor. Bu ilaçların zararlı olduğunu ortaya çıkaran araştırmanın asıl amacı, romatizma ilaçlarının ve ağrı kesicilerin Alzheimer'ı önleyip önleyemeyeceğini görmekti.

Amerikan Milli Sağlık Enstitüsü tarafından yaşı 70'in üstünde 2 bin 500 kişi üzerinde yapılan 2 ayrı araştırma sonunda naproxen ihtiva eden ilaçların Alzheimer'a etkili olmadığı anlaşıldı. Ancak çok daha vahim sonuçlar ortaya çıktı: (M...) firması tarafından üretilen ve ardından piyasadan çekilen (V...), felç ve kalp krizi riskini 2 kat, Türkiye'de de yasaklanan (C...) ise yüzde 240 artırıyordu. Ve son olarak da naproxen'in kalp krizi riskini yüzde 50 oranında artırdığı anlaşıldı.

İNTİHARLARA BİLE YOL AÇIYORLAR

Uzmanlar nitelikleri, etkileri umursanmadan dikkatsiz, özensiz alınan ilaçların sağlığı son derecede olumsuz etkileceğini belirtiyor. İlaçların da kullanım şekilleri sağlığımız açısından son derece önemli. Antibiyotikleri asitli meyve suları ile, aspirini C vitamini içeren içeceklerle, alerjik etkisi olan ilaçları süt veya yoğurt ile almak vücutta ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uzmanların bu konudaki uyarılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

mide kanaması

Aspirini C vitamini ile takviye etmek için portakal suyu ile birlikte almak mide kanamasına yol açabilir.



Alerji için kullandığımız ilaçları, süt veya yoğurt ile birlikte almak sağlığımız açısından tehlikeli olabilir.



Depresyona karşı kullandığımız ilaçlarla patlıcan, yoğurt ve kuru üzümün birlikte alınması sağlığımız açısından büyük tehlikeler doğurabilir.

Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar ile sodyumlu yiyecekler asla birlikte alınmamalıdır.

Antibiyotik ilaçları, asitli meyve suları ve karbonatlı içeceklerle almamız antibiyotiğin etkisini azaltır.

Antibiyotiğin greyfurtla birlikte alınması büyük sakıncalar doğurabiliyor. Ayrıca süt de antibiyotiğin etkisini azaltan içeceklerden.

İlla su ile alın ve sıcak olmasın

İlaçların sadece oda sıcaklığında saklanmasına ve su ile alınmasına dikkat etmek gerekiyor. Sıvı olmaksızın yutulan haplar bölgesel rahatsızlıklara yol açabilir, özellikle de aspirin mide duvarlarını etkileyebilir hatta mide kanamasına sebebiyet verebilir.

Sıcak içeceklerle alınan ilaçlar ise, koruyucu tabakayı çok çabuk eriteceğinden, bir anda aşırı doza maruz bırakabilir.

İlaç, meyve suyu, çay gibi içeceklerle değil, mutlaka su ile alınmalıdır. Doktorunuz reçeteyi yazarken mutlaka kullanacağınız ilacın hangi gıdalarla birlikte alınmaması gerektiğini sormanız, tedaviniz açısından büyük önem taşımaktadır.

İntihara sevkediyor

Tedavilerde kullanılan birçok ilacın merkezî sinir sistemi üzerine toksik ve potansiyel yan etkileri vardır. Bu yan etkiler basit rahatsızlıklar vermenin ötesinde doğrudan toksik etkileri veya intihar düşüncesi gibi daha vahim etkileri olabilirler.

İlaçlara bağlı psikiyatrik yan etkilerle ilgili sistematik çalışma yoktur ancak çok sayıda vaka bildirilmiştir. ABD’de yapılan bir istatistik çalışması; hastaneye yatırılan tüm hastaların %5’inin şikayetlerinin ilaç reaksiyonlarından kaynaklandığını, hastanede yatarak tedavi gören hastaların %18-30’unda da ilaca bağlı yan etkileri sebebiyle tedavi uygulanması zorunda kalındığını ve değişik tedavi amaçlarıyla ilaç alanların %4-8’inde ciddi psikolojik bozuklukların ortaya çıktığını göstermektedir.

Tedavi veya koruyucu anlamda verilen ilaçlara karşı görülen reaksiyonlar birkaç sebeple oluşur. Ya aşırı doz alınmıştır, ya vücut ilacı kabul edememiştir, ya anormal cevap vermiştir veya alerjik ve yüksek duyarlılık göstermiştir...

Dost, ahbap, komşu tavsiyesi ile kesinlikle ilaç almamalı, hekim kontrolünde sonuna kadar verildiği miktarda kullanılmalıdır. Ayrıca ilaçların evde çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunmasına özen gösterilmelidir.