Yanlış ayakkabı seçimi kemik çıkıntısına neden olabilir! Taraklı ayaklar düzelir mi?

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, kadınlarda sıkı ve topuklu ayakkabı seçimi sebebiyle oluşan başparmak çıkıntısının tedavi edilmediği takdirde kalıcı deformasyona yol açtığını söyledi.

Ayak başparmağı çevresinde genellikle ağrılı olan kemik çıkıntısının şişlik, kızarıklık ve iltihaplanma yapabileceğini belirten Doç. Dr. Recep Kurnaz, halk dilinde başparmak çıkıntısı olarak bilinen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen Halluks Valgus hakkında önemli bilgiler verdi.



Ameliyatla düzeltilebiliyor

Halluks Valgusun, daha çok orta yaş kesiminde ve kadınlarda görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kurnaz, “Genetik faktörlerin de etkili olduğu gibi, günlük yaşamlarında topuklu ayakkabılar kullanan hastalarda Halluks Valgus daha fazla görülüyor. İç tarafta da “bunyon” denilen bir kemik çıkıntısı olabiliyor. Hastayı günlük hayatta hem görünüm hem de ağrı yaparak çok rahatsız ediyorsa ameliyatla düzeltiyoruz” dedi. Engellemek için, başta parmak arası makara ve hastanın ayağına uygun ayakkabı seçimi olmak üzere bazı korunma yöntemleri uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Kurnaz “Ancak bazen alınan tedbirler oluşumunu engelleyemiyor. Özellikle genetik eğilimi olan kişilerde ne yaparsak yapalım bazen Halluks Valgus hastalığıyla karşı karşıya gelinebiliyor” ifadelerini kullandı.



“Kireçlenme ve diğer parmaklarda deformasyon oluşturuyor”

Doç. Dr. Kurnaz, Halluks Valgusun sadece ayak başparmağındaki eğrilikle kalmadığını ve diğer parmaklarda da deformitelere neden olabildiğini söyledi. İlerleyen Halluks Valgusun ameliyat edilmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Kurnaz, şöyle konuştu:

“Halluks Valgus ayakta kireçlenmeye de neden olabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde diğer ayakların yapısı bozulduğu için, kalıcı deformitelere ve ileride daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Hastalarımızın çok fazla ilerlemeden hekime başvurması gerekiyor. Basit Halluks Valguslarda sadece soğuk uygulama ve ilaç tedavisi yeterli oluyor. Bazen parmak arası makara veya gece atelleri dediğimiz hastanın ayak deformitesini düzeltmesini yarayan ortopedik cihazlar veriyoruz. Hastalarda deformite ilerlemişse ayak röntgenlerini çekip değerlendirerek ameliyat kararı alabiliyoruz.”



“Ameliyattan bir gün sonra hastalarımızı yürütebiliyoruz”

Halluks Valgusun durumuna göre farklı ameliyat yöntemleri tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Kurnaz, yeni teknolojiyle hastaların ameliyattan bir gün sonra özel ayakkabıyla yürüyebildiğini anlattı. Bir süre sonra hastaların normal ayakkabıyla yürümeye başlayabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kurnaz, “Her hastaya aynı ameliyatı yapmıyoruz. Bazen kemik erimesi olan hastalarımız bazen ise, romatolojik hastalığı olan kişiler olabiliyor. Tedaviyi hastaya göre seçiyoruz. Bazı hastalarda dondurma ameliyatı yaparken bazılarında ise deformite düzeltme ameliyatı yapıyoruz. Ayak parmak kemiklerindeki deformitenin derecesine göre kemik kesme ameliyatları ya da kemiği ellemeden yumuşak dokuyu düzelterek yaptığımız ameliyatlarla hasta sağlığına kavuşuyor” diye konuştu. Önceden ameliyattan sonra hastaların alçıya alındığını ve uzun süre üzerine basamadıklarını dile getiren Doç. Dr. Kurnaz, “Gelişen teknoloji ve yeni yöntemlerle ameliyattan bir gün sonra özel bir ayakkabıyla hastalarımızı yürütebiliyoruz. Tedaviden 1 buçuk ay sonra hastamız normal ayakkabıya geçebiliyor” dedi.

Taraklı ayaklar düzelir mi?

Ayak başparmağının eğikliği olarak bilinen Halluks Valgus hastalığı, genellikle estetik bir problem gibi düşünülse de, ağrılı hale geldiğinde mutlaka dikkat edilmesi gereken bir sorun olarak tanımlanıyor. Ayakların taraklı olması durumu erkek ya da kadın olarak ayrım yapılmaksınız belirli sağlık problemlerine sebebiyet verirken estetik açıdan da zorluk yaşanabilir. Taraklı ayağa sahip olan kişilerin nasıl bir ayakkabı giyeceği merak edilen bir konudur.

Halluks Valgus hastalığı olarak adlandırılan taraklı ayak yapısı, ergenlik itibarıyla her yaşta görülebiliyor. Ancak çoğunlukla 25-40 yaş arası kadınlarda kendini gösteriyor. Taraklı ayak sorununun oluşma nedenleri:

Genetik faktörler

Yanlış ayakkabı seçimi

Dar, topuklu ayakkabı kullanımı

Ayak kırıkları, zedelenme ve kazalar

Taraklı ayakların oluşma sebebi, tarak kemiklerinin uzun olması durumudur. Tarak kemikleri uzun olduğunda, ayaklar her zaman daha geniş görünür. Bu durum da görsel olarak insanları rahatsız edebilir. Kişiler ayaklarının geniş olmasını yapısal bir bozukluk olarak değerlendirir. Ayakkabı seçiminde de oldukça sorun yaratan bu durum, kişilerin gündelik hayatta sorun yaşamasına neden olabilir.

Ayağım taraklı diyenler bu sorundan kurtulmak istiyorlarsa cerrahi müdahale tek seçenektir. Diğer tüm yöntemler geçici çözümleri oluşturacaktır. Oldukça basit bir ameliyat olan bu işlemlerde kemik belirli oranda törpülenebilir ya da bir miktar konumu değiştirilir. Her iki işlem de oldukça basittir ancak direkt olarak kemiğe müdahale olduğundan cerrahi operasyon sınıfında yer almaktadır.

Taraklı ayak ameliyatı genel olarak lokal anestezi ile birlikte yapılmakta ve ameliyat sonrası ayakta tarak problemi kolaylıkla çözüme kavuşturulmaktadır. Sonrasında birkaç günlük dinlenme ile birlikte hastalar normal hayatlarına geri dönebilmektedir.