Yanlış anlamayın kapatmıyorlar (!) İsmet İnönü’den gazetecilere 45 gün ‘tatil’

Basın özgürlüğünü küfür, hakaret, iftira ve ihanet olarak algılayanları bahane ederek Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını iddia eden CHP’nin tarihi medyaya yapılan baskıların örnekleriyle dolu.

Tarihçi Mustafa Armağan sosyal medya hesabından İsmet İnönü zamanından bir gazete küpürü paylaştı.

O dönem kapatılan Vatan gazetesinin kamuoyuna ‘tatile uğradı’ şeklinde duyurulduğu görülüyor. 18 Ocak 1942 tarihli dönemin Akşam gazetesinde 45 gün kapatılan Vatan gazetesi, ‘tatile uğradı’ şeklinde lanse edilerek gazetenin yeniden yayına başlayacağı duyuruluyor.

Armağan paylaşımına “Tek Parti devrinden haberler. Milli Şef döneminde gazeteler kapatılmaz, sadece "tatile" uğrardı! Bakın Vatan gazetesi 45 gündür kapatılmış ama bir başka gazete onun kapatıldığını bile yazmaktan korkuyor” notunu düştü.