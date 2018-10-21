AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Yanına yaklaşamıyorlar! Uzaktan dua ediyorlar

Sivas Hafik'te bulunan Alayurt ve Maden Köyü sakinleri yükselen gölet sularının ortasında bir adada kalan yakınlarının mezarlarına uzaktan bakarak dua ediyor.

21 Ekim 2018 Pazar 11:01
Yanına yaklaşamıyorlar! Uzaktan dua ediyorlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2008 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyü ve Maden köyünü sular altında bıraktı. Barajın altı ay gibi kısa bir sürede su tutması ile köyün mezarları da sular altında kaldı. Son yıllarda baraj gölünde su seviyesinin 5 metre kadar düşmesi ile Maden köyü mezarlığının bir bölümü ortaya çıktı. Mezarlardan sadece üçü su yüzeyine çıkarken kalan kısmı ise sular altında bulunuyor.

Uzaktan bakıp dua ediyorlar

Köy sakinleri yakılarının mezarlarını ziyaret etmek için göl kenarına gidip, uzaktan mezarlara bakarak Fatiha okuyor. Derin baraj sularından dolayı mezarların yanına gitmeleri ise mümkün değil. Baraj gölüne kıyısı bulunan Alayurt Köyü Muhtarı Fuat Yıldız yaptığı açıklamada, “Baraj yapıldıktan sonra mezarlıklar sular altında kaldı. Köyde beraberinde sular altında kaldı. Şu anda üç mezar su yüzeyinde. Diğer mezarlar suyun altında bulunuyor. Mezarlıkta yakınları bulunanlar barajın kıyısına gelip dualarını buradan yapıyor. Mezarların yanına gidemiyorlar” dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Yıldız ise yaptığı açıklamada, mezarların suyun altında kaldığını belirtip, baraja giremedikleri için mezarlarını baraj kenarından izleyerek ziyaret ettiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:01
  1. Sivas
  2. Hafik
  3. Alayurt ve Maden köyü
  4. sular altında kalan köy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı..
    2. STK’lar, Danıştay’da 4’e karşı 1 oyla..
    3. Harbiye’de fren yerine gaza basınca..
    4. S. Arabistan: Ölümü müzakere ekibinin..
    5. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
    6. Çelik'ten bir asist daha
    7. Sürücüsüz metronun ikinci etabı bugün..
    8. Meksika'da helikopter denize düştü!
    9. Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi:..
    10. JP Morgan'dan 'gümüş' adımı
    11. Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde!..
    12. Ali Koç'tan Comolli'ye sitem!
    13. Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800..
    14. Suudi Arabistan'a bir destek de o..
    15. Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün
    16. Eşinden habersiz bunu yapan yandı!..
    17. Adana'da kaldırım işgaline operasyon
    18. Fabri geri dönmek için haber yolladı!
    19. Cezamı öderim yoluma bakarım dönemi..
    20. Hasan Ruhani 4 ismi bakanlık için..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?