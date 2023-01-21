Yanımızda değil, karşımızdaydı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AK Parti’nin başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifini sunmak için istediği randevuyu reddettiği halde partisinin TBBMM Grup Toplantısı’nda “Dün zalimin karşısında biz vardık. Dün 28 Şubatçıların karşısında biz vardık. Bugün de hürriyetin yanında, mazlumun yanında, kadınlarımızın yanında yine biz varız” demesi döneminin başörtüsü mağdurlarını adeta çileden çıkardı.

Aklımızla alay ediyor

Meral Akşener’in İçişleri Bakanı olarak 28 Şubat kararlarını şevkle uyguladığı dönemde yaşadıkları mağduriyeti kitaba dönüştüren 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Sayın Meral Akşener hepimizin aklıyla, hafızasıyla alay ediyor. Biz kendisini o dönemde yanımızda görmediğimiz gibi tam karşımızda, 28 Şubat kararlarını titizlikle uygularken gördük. O dönemde yaşadığımız mağduriyetleri ‘Yaşayanların Kaleminden Sabır Mücadele Zafer’ ismiyle kitaplaştırdık. Söz uçar yazı kalır. Sayın Akşener isterse kitabımızı kendisine hediye edebiliriz.”

Acı hatıralar

Dernek üyeleri adına, Erdoğan imzalı kitabı Akit’e hediye eden İlyas, şöyle devam etti: “İçindeki gerçek yaşam hikâyelerini anlatan yazılardan, editörlüğüne kadar tamamen dernek üyelerimizin çalışmaları ile ortaya çıkan bu eser geçmişten günümüze ışık tutacak bir rehber niteliğinde. Kitap; Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğindeki AK Parti iktidarı boyunca elde edilen kazanımlara dikkat çekerken, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının hüküm sürdüğüne, ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin’ mealindeki ayetin vuku bulduğuna dair en güçlü delileri de içinde barındırıyor. 28 Şubat Post Modern Darbesine dair tüm izleri yaşayanların Kaleminden aktaran kitabımız aynı zamanda o döneme dair arşiv niteliğinde. İnsan unutan varlıktır.

Kim yanımızdaydı kim karşımızda hepsi bu kitapta

Söz uçar lakin yazı kalıcıdır. Sayın Aksener isterse kendisine de kitabımızı hediye edebiliriz. Böylelikle milletimize sunacağı bilgilerin doğru ve sağlıklı olmasını sağlayabiliriz. O dönem başta üniversite öğrencileri olmak üzere darbeden etkilenen tüm inananların yanında kimlerin olduğunu bu eserden öğrenebilirsiniz!”