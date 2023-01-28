  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü bankadan ezber bozan altın tahmini! Altın için dudak uçuklatan rakamı duyurdular

ÖSYM Başkanı sürpriz açıklamayı duyurdu! 13 yıl aradan sonra bir ilk geliyor: O ülkelere YÖS'ü uygulayacağız

Hangi İslam ülkesinin ne kadar altın rezervi var! Türkiye bakın kaçıncı sırada

BBP Lideri Mustafa Destici'dan canlı yayında flaş çıkış! Oy oranlarını açıkladı, sunucu şaşırdı

Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

"AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak" diyerek yüksekten uçtu: Oy oranımız...

Korkunç görüntüler paylaşıldı! Alın size demokrasinin beşiği

Türkiye'den altın fışkırıyor! İşte yerin altında en çok altın olan illerimiz

İşte Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın bilançosu

Bilim insanlarından 'göktaşı sürüsü' uyarısı! Dünyaya düşerse durdurulamaz
Aktüel Yanık sesli çoban söyledi Bakan eşlik etti
Aktüel

Yanık sesli çoban söyledi Bakan eşlik etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyada hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle tanınan Sivaslı çiftçi Tarık Kara’yı makamında ağırladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:44:00 -

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki aile işletmesinde, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çoban Tarık Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yedi kuşaktır çobanlık yapan bir aileden gelen evli ve iki çocuk babası (35) Kara’yı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Aile işletmesinde ağabeyi ile hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan yanık sesli çobandan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kirişci, çobanlığın “Peygamber mesleği” olduğunu hatırlattı.

Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Kirişci, bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini anlattı.

Tarık Kara ise Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden yararlandıklarını ifade ederek, kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Kirişci, “Bozkırın tezenesi” lakabıyla bilinen Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türküsünü seslendiren Kara’ya eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23