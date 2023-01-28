Yanık sesli çoban söyledi Bakan eşlik etti

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki aile işletmesinde, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çoban Tarık Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yedi kuşaktır çobanlık yapan bir aileden gelen evli ve iki çocuk babası (35) Kara’yı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Aile işletmesinde ağabeyi ile hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan yanık sesli çobandan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kirişci, çobanlığın “Peygamber mesleği” olduğunu hatırlattı.

Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Kirişci, bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini anlattı.

Tarık Kara ise Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden yararlandıklarını ifade ederek, kendi işini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Kirişci, “Bozkırın tezenesi” lakabıyla bilinen Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türküsünü seslendiren Kara’ya eşlik etti.