Yangından korunmak için...

Eviniz barkınız kül olurken yavrucaklarınız da ağır acılar çekebilir. Yanıklar, haşlanmalar ölümcül de olabilir. Onun için evinizde yangın ve kaynar su ihtimaline karşı uyanık ve tedbirli olmalısınız.

● Sıcak çorba, çay, kahve gibi içecekler içerken, elde veya ağızda yanan sigara varken, çocukları kucağa almamalısınız.

● Soba veya ocak üzerindeki sıcak su dolu kaplar, kızartma tavası ve tencerelerin sapları çocukların tutamayacağı şekilde uzak köşeye dönük durmalı.

● Çocuklu evlerde masa örtüsü, çekerek üzerindekilerin düşürülmesi ihtimali olduğundan sabitlenmeli.

● Evde piknik tüpü kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı. Patlayıcı yakıtlar evde bulundurulmamalı.

● Soba, elektrikli ısıtıcı, şömine, mangal vb. yanan odada çocuklar yalnız bırakılmamalı. Bu tür aletlerde çocukların ateşle temasını önleyecek özel koruyucular kullanılmalı. Bunların çevresinde takılıp düşmeye sebep olabilecek eşya veya kıvrılabilecek halı, kilim olmamalı.

● Prizler mutlaka kapalı olmalı. Açıkta kablo, kordon vs. bulunmamalı.

● Elektrikli su ısıtıcıları, çay-kahve makinesi vb tezgah üstü aletlerin kablolarının sarkmamasına dikkat edilmeli.

● Kibrit, çakmak, kolonya, alkol, gazyağı, benzin vb. yanıcı ve yakıcı maddeler, çocukların erişemeyeceği kapalı yerlerde tutulmalı.

● Ütüler sıcakken gelişigüzel yerlere konulmamalı.

● Çocuğun banyosu için hazırlanan suyun sıcaklığı mutlaka kontrol edilmeli. Önce soğuk su açılıp daha sonra sıcak su açılmalı. 60°C’ye ayarlanmış suyun çocuk cildini yakması bir saniye sürer. Sıcak su harareti çocuklu evlerde en fazla 45°C olmalıdır. Çocukları yıkarken annenin dirseği ile yapacağı ısı kontrolü hem pratik hem de kolay bir yöntemdir. Unutmayın ki; haşlanan çocukların sayısı ateş ile yananlardan daha fazladır.

● Asla 5 yaş altındaki çocuklar banyoda başka bir çocukla yalnız bırakılmamalı.

● Çocuklara kontrollü bir şekilde sıcak, ateş ve soğuk kavramları öğretilmeli.

● Evde mutlaka duman dedektörü ve yangın söndürücü bulundurulmalı.

● Haşlanmaya sebep olabilecek sıcak musluk suyu, sıcak yiyecek ve içecekler, buhar gibi etkenler unutulmamalı.