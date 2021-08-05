Yangın söndürme helikopterleri kaç ton su taşıyor? Helikopterler yangına bir saatte kaç ton su atabiliyor?

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları Türkiye’nin ciğerini yaktı. Ülke genelinde 192 farklı noktada çıkan yangınların 180’i kontrol altına alındı. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarına devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Peki orman yangınlarında alevlere karşı büyük güç olan helikopterler kaç ton su taşıyor?

Yangın söndürme helikopterleri kaç ton su taşıyor?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde daha önce yalnızca yangınlarla mücadelede 2,5 ton su alabilen helikopterler kullanılırken; 2020-2021'de ilk kez 3,5 ton, 7,5 ton ve 10 ton su taşıyabilen helikopterler hizmete alındı.

Böylece son yapılan alımlarla birlikte toplamda 3 amfibik uçak ve 39 su atar helikopter OGM bünyesinde kullanılıyor. Bu sayede hava araçlarının toplam su kapasitesi 2018'e kadar 80 bin ton iken, 2021 itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.

Helikopterler yangına bir saatte kaç ton su atabiliyor?

Devam eden orman yangınlarında yurt dışından gelen hava araçlarıyla birlikte 16 uçak ve 51 helikopter görev yapıyor. Bakanlık bünyesinde bulunan helikopterler yanan alanlara saatte yaklaşık 12 atış (sorti) gerçekleştirebiliyor. Böylece 2,5 ton su taşıyabilen helikopterler yangına bir saatte yaklaşık 30 ton su atabiliyor.