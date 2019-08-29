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Yangın mağdurlarına anlamlı destek

İzmir’de geçtiğimiz hafta büyük bir alanın küle döndüğü orman yangınında mağdur olan ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
Yangın mağdurlarına anlamlı destek

İzmir’de geçtiğimiz hafta büyük bir alanın küle döndüğü orman yangınında mağdur olan ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek.


Menderes Belediyesi ve Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği tarafından “Genç Fidanlar Yeşersin” adlı proje hayat buluyor. Proje ile 18 Ağustos tarihinde çıkan, büyük bir alanın zarar gördüğü ve Menderes’te de etkili olan yangında mağdur olan ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek.


Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği’nin resim kursuna katılan 5-12 yaş arası 110 öğrencinin yaptığı 300 resim, 5-7 Eylül tarihlerinde Menderes Belediyesi Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro’da sergilenecek. Sergide yer alacak resimler destek için satışa da sunulacak. Sergiden elde edilecek gelirle ilköğretim okulu ve lisede okuyan öğrencilere kırtasiye, giyim ve diğer giderler için maddi destek sağlanırken, üniversiteye giden öğrencilere ise burs desteği verilecek.



Çocuklardan yardım eli


Projeyle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “18 Ağustos tarihinde çıkan ve ilçemizde de etkili olan yangın ile büyük bir felaketi yaşadık. Sadece İzmir değil tüm Türkiye’nin acı çektiği olay sonrası Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği’miz ile birlikte ‘Genç Fidanlar Yeşersin’ projemizi hayata geçiriyoruz. Amacımız bir nebze de olsa yangından mağdur olan ailelerimize destek olabilmek. Projemiz ile mağdur ailelerimizin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacağız. Bunu da derneğimizin açtığı kursa katılan çocuklarımızın yaptığı resimlerin satışından elde edilen gelir ile yapacağız. Yani bu yörenin evlatları yine bu yörenin evlatlarına el uzatmış olacak. Geleceğimiz olan genç fidanlarımızı eğitimin ışığıyla yeşertmek hepimizin görevi. 5-7 Eylül tarihlerinde ki sergimize tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.


Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sefer Köken ise dernek olarak açtıkları resim kursunda öğrenim gören çocukların resimlerinden bir sergi açacaklarını ifade ederek, “Genç Fidanlar Yeşersin’ projemiz ile yangında mağdur olan mahallelerimizdeki ailelerimizin çocuklarının eğitimi için satışa çıkarılacak. Elde edilen gelirin tamamı bu çocuklarımızın eğitimine gidecek. Menderes Belediyemiz ile yaptığımız ortak çalışma ile belediyemiz tarafından belirlenecek ailelere dernek olarak desteğimizi sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz. İzmir’in duyarlılığını bir kez daha hep birlikte tüm dünyaya gösterelim” diye konuştu.


Resim kursunda sergi için resimler yapan çocuklar da böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
  1. sergi
  2. kültür

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