Yangın ile mücadele hız kesmeden devam ediyor!

YENİ AKİT ANKARA

Orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken ülkenin akciğerlerini korumak için orman kahramanları tarafından çıkan yangınlara hızlı bir refleks ile müdahale edilmeye devam ediliyor. Son olarak Balıkesir’in Balya ilçesinde çıkan orman yangınına 3 dakika içerisinde müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile son durumu aktardı.

OGM tarafından yapılan paylaşımda, “13:41’de meydana gelen orman yangınına 13:45 itibariyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 3 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz. Ormanın Kahramanları Ormanlarımızı alevlerden korumak için var güçleriyle mücadeleye devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.