Yanan teknedeki 4 vatandaş kurtarıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada; “İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-81, KB-27) sevk edildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu (KEGM-3, KEGM-4) görevlendirildi. Yapılan kurtarma faaliyetinde, özel tekne içerisindeki 4 vatandaşımız sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı ve teknede çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botları tarafından söndürüldü. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.