Yanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'da yanan otomobilin sürücüsü ellerinden yaralandı.
Burdur'da yanan otomobilin sürücüsü ellerinden yaralandı.
Recep Nalcı idaresindeki 07 YCR 54 plakalı otomobil, Çeltikçi Beli yakınlarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Aracı yol kenarında durduran Nalcı, kaputu açmaya çalışırken ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Nalcı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.