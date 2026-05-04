  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB'den İsrail'in işgal planlarına set! "Turuncu Hat" adı altındaki toprak gasbına Avrupa'dan net ret geldi! Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu! İran Devrim Muhafızları, kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması Bahçeli'den çok konuşulacak Amedspor mesajı İran "ABD savaş gemisini vurduk" demişti... ABD'den açıklama geldi! İsrailli katil generalden kan donduran itiraflar: 1967’den beri en büyük kıyımı yapıyoruz 21,1 milyar dolarlık yatırım geldi Güvenli liman Türkiye başardı İyi Partili Ayyüce Türkeş, Türkçülük Gününü çakarlı konvoyuyla gittiği kokoreççide kutladı! Çek bir kokoreç: Bol çakarlı olsun! Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu ASELSAN rekora doymuyor
Gündem Yanan evde mahsur kalan yaşlı çift feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem

Yanan evde mahsur kalan yaşlı çift feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yanan evde mahsur kalan yaşlı çift feci şekilde hayatını kaybetti

Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli’nin Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde meydana gelen ev yangını can aldı. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Gürler (76) ve eşi Fatma Gürler’in (74) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, içeride bulunan yaşlı çift dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin arasındaki çifti kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Abdullah Gürler ve Fatma Gürler’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında hayatını kaybeden Gürler çifti, Üçkuyu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23