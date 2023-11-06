  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Yan sanayiden rekor büyüme! Dışarıdan alıyorduk şimdi biz üretiyoruz
Otomotiv

Yan sanayiden rekor büyüme! Dışarıdan alıyorduk şimdi biz üretiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-06 11:35:00 - 2023-11-06 11:35:12
Yan sanayiden rekor büyüme! Dışarıdan alıyorduk şimdi biz üretiyoruz

Yan sanayi ve yedek parça sektöründe 1000’in üzerinde şirket faaliyet gösteriyor. Sektör 60 yılda rekor büyüme gösterirken dışa bağımlılığı da azaltıcı bir faktör oldu.

60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü, bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri oluşturabilecek potansiyele erişti.

150 ülkeye ihracat

Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “70’lı yılların hemen başında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan yedek parça üreticilerimiz, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’mize çok ciddi katma değer sağlayacak pozisyona ulaştı. Artık dünya çapında bilinen hemen her araçta biz varız, her parçada biz varız.” dedi.

Yerlilik oranı artırıldı

Döviz kıtlığının yaşandığı 1980 öncesinde, taşıt araçları imalat sektöründe yerli muhteva oranının artırılması, ithalatın kısılarak talebin yerli parça üretimiyle karşılanması ve azami döviz tasarrufu sağlanması, otomotiv yan sanayinin ve yerli yedek parça pazarının desteklenmesine yönelik başlıca amaçları oluşturdu.

Bu süre içinde, ülkemizde imal edilen her türlü motorlu araç, otomotiv yan sanayinin gelişmesini de sağlamış ve üretilen milyonlarca araçta yerli katkı oranı yüzde 90’ları aşarken, bazı parçalar, otomotiv yan sanayinde günün teknolojisine uygun olarak yapılan yatırımların da katkısıyla üretildi.

Yan sanayide 1000'den fazla şirket var

Yan sanayi ve yedek parça sektöründe 1000’in üzerinde şirket faaliyet göstermesine rağmen, kabul edilebilir üretim standartlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayine direkt olarak orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısının 350 civarında olduğunu belirten Aşçı, “60 yıl önce yaklaşık 170 bin olan taşıt sayısı bugün 28 milyon adete koşuyor, araç sayısındaki artış direkt olarak yedek parça ihtiyacını da artırdı, gelişim hızını yükseltti." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

9 milyar dolarlık üretim değeri

“60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü; otomotiv yan sanayinin üretim kapasitesi, taşıt araçları imalat sektörünün yüzde 80 kapasite kullanımında çalışması ve ülkemizde imal edilen araçlarda yüzde 60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri oluşturacak potansiyele erişti. Otomotiv yan sanayimizin yılda 5,4 milyar dolarlık katma değer, 3 milyar dolarlık ihracat geliri, 450 milyon dolarlık yatırım potansiyeli mevcut.

Katlanarak gidiyor! otomobil pazarında dev hareket
Katlanarak gidiyor! otomobil pazarında dev hareket

Ekonomi

Katlanarak gidiyor! otomobil pazarında dev hareket

Ekim ayında kaç Togg satıldı? En çok tercih edilen otomobil markaları hangileri? Hangi model revaçta?
Ekim ayında kaç Togg satıldı? En çok tercih edilen otomobil markaları hangileri? Hangi model revaçta?

Otomotiv

Ekim ayında kaç Togg satıldı? En çok tercih edilen otomobil markaları hangileri? Hangi model revaçta?

Dünyanın en lüks otomobillerini getirdiler
Dünyanın en lüks otomobillerini getirdiler

Otomotiv

Dünyanın en lüks otomobillerini getirdiler

Toyota, Opel, Peugeot, Honda, SEAT, DS, Citreon ve dahası... Sıfır otomobilde kampanya yarışı
Toyota, Opel, Peugeot, Honda, SEAT, DS, Citreon ve dahası... Sıfır otomobilde kampanya yarışı

Otomotiv

Toyota, Opel, Peugeot, Honda, SEAT, DS, Citreon ve dahası... Sıfır otomobilde kampanya yarışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vedat

Biz uretince emekli maaslarimi artti siz ulkedeki fiyatlardan haberiniz var mi esnaf fayis fiyat artisi yapiyor hukumet sadece seyrediyer siradan bir mont 9 bin lira 7590 emekli aliyor hadi bu nasil oluyor sorun hukumete baslik emekli yilbasinda su kadar alacak diye haber yapmayin en dusuk emekli maasi 15 bin olmali gecinmesi icin ama hukumet herseyin farkinda d3gilmi yazik milleti soydunuz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23