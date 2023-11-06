Yan sanayiden rekor büyüme! Dışarıdan alıyorduk şimdi biz üretiyoruz

60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü, bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri oluşturabilecek potansiyele erişti.

150 ülkeye ihracat

Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “70’lı yılların hemen başında iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan yedek parça üreticilerimiz, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’mize çok ciddi katma değer sağlayacak pozisyona ulaştı. Artık dünya çapında bilinen hemen her araçta biz varız, her parçada biz varız.” dedi.

Yerlilik oranı artırıldı

Döviz kıtlığının yaşandığı 1980 öncesinde, taşıt araçları imalat sektöründe yerli muhteva oranının artırılması, ithalatın kısılarak talebin yerli parça üretimiyle karşılanması ve azami döviz tasarrufu sağlanması, otomotiv yan sanayinin ve yerli yedek parça pazarının desteklenmesine yönelik başlıca amaçları oluşturdu.

Bu süre içinde, ülkemizde imal edilen her türlü motorlu araç, otomotiv yan sanayinin gelişmesini de sağlamış ve üretilen milyonlarca araçta yerli katkı oranı yüzde 90’ları aşarken, bazı parçalar, otomotiv yan sanayinde günün teknolojisine uygun olarak yapılan yatırımların da katkısıyla üretildi.

Yan sanayide 1000'den fazla şirket var

Yan sanayi ve yedek parça sektöründe 1000’in üzerinde şirket faaliyet göstermesine rağmen, kabul edilebilir üretim standartlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayine direkt olarak orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısının 350 civarında olduğunu belirten Aşçı, “60 yıl önce yaklaşık 170 bin olan taşıt sayısı bugün 28 milyon adete koşuyor, araç sayısındaki artış direkt olarak yedek parça ihtiyacını da artırdı, gelişim hızını yükseltti." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

9 milyar dolarlık üretim değeri

“60’lı yılların sonunda ülkemizde başlayan otomobil üretimiyle birlikte zamanla yurt dışına bağımlılığı önemli oranda azaltan yedek parça sektörü; otomotiv yan sanayinin üretim kapasitesi, taşıt araçları imalat sektörünün yüzde 80 kapasite kullanımında çalışması ve ülkemizde imal edilen araçlarda yüzde 60 yerli parça kullanımının sağlanması halinde bugün 9 milyar dolar seviyesinde üretim değeri oluşturacak potansiyele erişti. Otomotiv yan sanayimizin yılda 5,4 milyar dolarlık katma değer, 3 milyar dolarlık ihracat geliri, 450 milyon dolarlık yatırım potansiyeli mevcut.